El rapero XXXTentacion es agredido por sorpresa en pleno concierto. Luego, se lía

Durante su último concierto, XXXTentacion fue agredido brutalmente, quedando KO después de recibir un puñetazo. Todo ocurría mientras el rapero daba un concierto en el Observatory North Park de San Diego, y ocurría muy rápido: de la derecha del escenario, irrumpió una figura que se abalanzó hacia el cantante, propinándole un golpe en la cara que le hizo caer al suelo, inconsciente. Su voz seguía sonando, pero no: era playback.

XXXTentacion, al menos por un momento, nos había abandonado.

Con el rapero en el suelo, el agresor se agachó para seguir golpeándole, cuando el equipo de seguridad hizo su aparición y –como siempre pasa cuando entra en acción el equipo de seguridad en un concierto de rap– lo redujeron a base de puñetazos y patadas, antes de llevarse a XXXTentacion en brazos.

Pero, ¿qué diablos hago contándotelo? Compruébalo por ti mismo. Dentro vídeo.

Desde otra perspectiva, segundos después, puede verse como el tumulto sobre el escenario continúa, lo que hace pensar que, lejos de ser alguien que actuaba solo, el agresor debía estar acompañado. Así, el Observatory North Park se convirtió en un improvisado campo de batalla.

The scene after XXXTENTACION got jumped pic.twitter.com/m1MC0I23ln — HIP HOP FACTS (@iDailyRapFacts) 8 de junio de 2017

Fuera, la cobertura policial era generosa; aunque, claro, llegaba algo tarde. Según ha trascendido, no hubo ningún detenido.

There was a riot outside of xxxtentacion show after he got jumped on stage pic.twitter.com/FCObIolB1D — DJ Akademiks (@IamAkademiks) 8 de junio de 2017

XXXTentacion, ya fuera del hospital, lanzó varios tweets, uno de los cuales rezaba: “La próxima vez, más te vale matarme si no quieres que hable”. A su vez, estrenaba un nuevo tema utilizando de visual el tweet con el que Fox 5 San Diego cubrió el incidente.

XXXTentacion también habló del incidente, dirigiéndose a sus “enemigos” en Instagram Live, Instagram Stories y Snapchat. “No voy a hacer declaraciones, ni a tomar represalias, ni nada de nada. Cualquier cosa que les pase a mi agresor, no quiero tener nada que ver”.

En una de sus declaraciones, corroboraba nuestra tesis de que su atacante no actuaba solo, pues XXXTentacion se dirige a una misteriosa tercera persona. “¿Cómo te sientes al saber que tu amigo podría morir esta noche por tu culpa? Y no estoy diciendo que yo haya tenido nada que ver con lo que le pasó después de atacarme, pero tu colega no tiene muy buena pinta ahora mismo :-))))”.

¿Hay razones para que XXXTentacion se haya ganado enemigos? Bastantes. Tiene unas cuantas causas abiertas: por agresión a una mujer embarazada, por estrangulación, por manipulación de testigos... Una puta joya. XXXTentacion salió de la cárcel hace tres meses, en la que permanecía por allanamiento de morada con arma de fuego, y ahora mismo se encuentra en un régimen de libertad condicional con una duración prevista de seis años.