'Doctor Who' será una mujer por primera vez y algunos no lo llevan demasiado bien

Han tenido que pasar más de cinco décadas y doce actores antes de que ocurriera: la siguiente temporada de Doctor Who estará protagonizada por Jodie Whittaker, la primera actriz de la Historia en interpretar al alienígena más famoso de la televisión británica. Whittaker debutará a finales de este año, tomando el relevo de Peter Capaldi, el actor que actualmente da vida al Doctor.

Sí: el siguiente Doctor será una mujer, y la BBC nos lo desvelaba, tras la final de Wimbledon, en este asombroso teaser.

Doctor Who, que arrancó su andadura televisiva en 1963, es una serie protagonizada por el Doctor, un Señor del Tiempo que tiene la capacidad de regenerar su cuerpo cuando su muerte está cerca. Este recurso narrativo ha permitido que, a lo largo de su longeva historia, distintos actores dieran vida al carismático alienígena. Tom Baker, Matt Smith o David Tennant han sido algunos de ellos; y ellos siempre han sido actores masculinos, pese a que las licencias de la serie permitían perfectamente que el papel lo interpretase una mujer.

De hecho, el Maestro, un Señor del Tiempo archienemigo del Doctor que siempre había estado encarnado por varones, a partir del 2014 empezó a ser interpretado por la actriz Michelle Gomez.

Con cada cambio de cuerpo, el personaje del Doctor adopta una nueva personalidad e idiosincrasia; aun así, recuerda las experiencias vividas anteriormente. Esto último ha hecho que algunas voces hayan querido equiparar esta elección de casting a una transición de sexo, ya que el mismo personaje pasará de estar interpretado por Peter Capaldi a estarlo por Whittaker.

¿Es el Doctor trans? Hay hilos e hilos de Reddit debatiendo sobre ello desde hace años –circula incluso una anécdota de alguien que tranquilizó a un amigo sobre su futuro tránsito, equiparándolo a una regeneración del Doctor. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como ya se ha dejado claro en la propia serie, los Señores del Tiempo no tienen género alguno, la analogía anterior queda descartada; al menos, dentro del universo en el que se desarrolla Doctor Who.

Mientras tanto, en el nuestro, ocurrían cosas como ésta.

Aunque son muchos los comentarios eufóricos que ha desatado el anuncio de que el próximo Doctor será una mujer, también ha hecho salir de su pequeña caverna a los puristas de la serie, que se niegan a aceptar a Whittaker como Doctor. “No había ninguna puta necesidad: el Doctor es hombre”, escribía, por ejemplo, Darren Pop. “Odio esta moda de mierda que convierte a los personajes varones en mujeres”.

El lloriqueo, de risible, no tardó en convertirse en blanco de todas las bromas ayer tarde. Muchas de ellas, hacían hincapié en cómo los mismos fans que aceptaban al Doctor como un personaje capaz de romper todas las leyes de la física no podían, en cambio, aceptar que éste ahora tuviese forma de mujer. “Tu padre cree que el hecho de que Doctor Who sea una mujer”, twiteaba Jonny Sharples, “arruina el realismo de un personaje que viaja por el tiempo y el espacio en una cabina de teléfono luchando contra papeleras con cañones”.

El premio, sin embargo, se lo llevó Technically Ron, que cogió comentarios haters extraídos del Daily Mail (de “los viajes en el tiempo son cosas de hombres y solo de hombres” a “nadie quiere que la Tardis esté llena de sujetadores”) y los integró en el fondo de la entradilla de la serie, donde aparece el título de cada capítulo.

La corrección política no debería existir en el espacio

Que el Doctor necesitaba un tratamiento de genderbending, de cambio de género en el intérprete, es algo que viene repitiéndose en la industria de un tiempo a esta parte. “No sé si me gustaría trabajar en Doctor Who”, decía Joss Whedon, os contábamos meses atrás. “Mejor vuelve a preguntarme cuando el Doctor sea una chica”.

La elección de Jodie Whittaker como 13º Doctor es una buena noticia, sobre todo porque fuerza una presa en la que ya habían hecho mella las nuevas Cazafantasmas, otro caso de genderbending, ejecutado con éxito de crítica y público. La nueva temporada de Doctor Who, sin embargo y aunque empieza la partida sobre un tablero envidiable, cuenta con un jugador menos: Steven Moffat, el guionista que revitalizó la serie, la abandonaba a principios de este año.

¿Tendrá Whittaker unos guiones a la altura de sus inmediatos predecesores? Más allá del hype que ha levantado este primer teaser, ¿convencerán los nuevos capítulos? Agarremos nuestros destornilladores sónicos, pongamos en marcha la Tardis y crucemos los dedos.