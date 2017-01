La primera película de Trump en la Casa Blanca trata de viajeros: 'Buscando a Dory'

Después de vetar a más de siete países musulmanes los viajes a Estados Unidos, de suspender la acogida de refugiados durante 120 días y de los sirios indefinidamente, Donald Trump vio Buscando a Dory.

El presidente de Estados Unidos escogió proyectar esta película en la Casa Blanca a las 15:00 horas de la mañana siguiente a aprobar la medida. Mientras las redes sociales ardían y las protestas se propagaban por todo el globo, en el hogar de Trump reían mientras veían a Dory hablar en balleno.

La práctica no es extraña en el hogar del presidente. Las productoras suelen poner a su disposición tanto nuevas películas como viejos clásicos que los habitantes de la casa pueden disfrutar tranquilamente.

Desde 1915, cuando se proyectó El nacimiento de una nación, cientos de filmes han sido vistos por los mandatarios en su sala de proyecciones. Y, de hecho, ya se ha confirmado el próximo largometraje que verá Trump: ¿Tenía que ser él?, de Bryan Cranston y James Franco.

No obstante, que en un momento tan polémico el magnate haya escogido ver una película de animación que trata, precisamente, sobre viajeros, no ha sido plato de buen gusto para mucha gente.

Algunos han calificado de irónica su elección, ya que habla de un viaje que hace la protagonista para encontrar a su familia, algo que ha impedido a muchos inmigrantes con su reforma. Y también han destacado su relación con Dory, ya que “ambos parecen tener déficit de atención”.

Ellen DeGeneres, la actriz de doblaje del personaje principal, no ha dicho nada al respecto, si bien ha publicado dos tuits en los que critica la medida de Trump:

For me, America is great because of all the people who came here. Not in spite of them. #NoBan