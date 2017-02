Las películas con protagonista femenina alcanzaron un máximo histórico en 2016

Arrival, Rogue One, Elle, Cazafantasmas, Vaiana, Figuras Ocultas, Resident Evil 6, Buscando a Dory… Todas estas películas tienen dos cosas en común: han sido de las más taquilleras del último año y están protagonizadas por mujeres.

2016 ha sido un año histórico para las actrices de Hollywood. Según un análisis del Center for the Study of Women in Television and Film, el 29% de las 100 películas más exitosas han sido protagonizadas por mujeres, lo que representa una cifra récord. En 2015, solo el 22% de las más vistas estaban encabezadas por actrices, por lo que el aumento ha sido significativo durante los últimos meses.

A estas películas se les podría sumar La La Land, Passengers, El caso Einfeld o Alicia a través del espejo. Es decir, filmes mixtos en los que las mujeres tienen un peso igual o mayor que los personaje s masculinos. En esta categoría se ha cumplido otro máximo histórico, un 37% que supera en 3 puntos a los números de 2015.

“Estamos viendo, una y otra vez, que los personajes femeninos, cuando se tratan bien, son buenos en taquilla”, explica en The Guardian Martha Mauzen, autora del estudio. Además, remarca algunos éxitos inesperados, como Malas madres, que ha superado los 170 millones de dólares con un presupuesto de 20.

Pero, pensándolo en frío, ni una de cada tres películas exitosas está protagonizada por mujeres. Lejos de acabar con la imagen del machito de acción rodeado de explosiones y con amantes en cada esquina, el perfil se mantiene intacto con sagas como Fast and Furious o Jason Bourne.

Solo el 3% de los filmes de acción están protagonizados por chicas. Aunque el cine de superhéroes está comenzando a arreglarlo con producciones como Wonder Woman, en las películas mixtas las mujeres lucen por su ausencia. En Los Vengadores solo vimos mínimamente a La Viuda Negra, en Escuadrón Suicida apenas hubo hueco para Harley Quinn y Amanda Waller. Y, en La Liga de la Justicia, entre seis grandes héroes solo hay una mujer.

También siguen habiendo muy pocas protagonistas de ciencia ficción, por más que Rogue One y Arrival intenten invertir el panorama. La imagen que Hollywood tiene de las mujeres las sigue relegando a papeles en comedias, películas de terror y, en menor medida, de animación.

Según los datos del estudio, el problema podría estar en las pocas oportunidades que tienen las directoras: cuando son ellas las que dirigen, en un 57% de los casos la protagonista es mujer. En cambio, esto solo ocurre en un 18% de los casos en los que el director es un hombre.

De existir un equilibrio entre directores y directoras, esta noticia no sería tan polémica. Sin embargo, solo el 7% de las películas estrenadas el año pasado fueron dirigidas por mujeres. Esto significa un 2% menos que en 2015, y los resultados de los puestos técnicos, como directores de fotografías o editores de sonido, son aún más alarmantes.

El dato se evidencia en la gala de los Oscars que se celebrarán el próximo domingo. De entre todos los directores nominados, Ava Duvernay es la única mujer. Y no por un título individual, sino como representante del documental 13th. Visto lo visto, el sindicato Equal Employment Opportunity Commission ha anunciado que denunciará a las grandes productoras por no favorecer un clima de trabajo igualitario.

Pero la brecha de género no es la única que destapa el estudio. Mauzen también ha hallado un evidente problema racial. De todas las mujeres protagonistas, solo el 14% son afroamericanas. Las asiáticas se quedan en el 6%, y las hispanas en un insólito 3%.

Sin duda, por más que Hollywood esté intentando reformularse con galas cada vez más integradoras y sagas históricas en las que se apuesta por el genderbending y por empoderar las figuras femeninas, aún están lejos de tener unos números a los que poder mirar con un mínimo de respeto.