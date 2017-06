El genial post de una profesora de guardería sobre la reacción de las niñas a 'Wonder Woman'

Wonder Woman aún no se ha estrenado en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni Japón, pero ya se ha consolidado como uno de los estrenos mundiales más taquilleros de la historia. En la misma semana del estreno en Estados Unidos, a principios de junio, logró consolidarse como el estreno más exitosos jamás dirigido por una mujer.

La directora Patty Jenkins ha puesto en el lugar que merece a la superheroína más icónica del universo DC. Y lo ha hecho con un filme que se ha ganado la crítica y el público.

No hay semana en la que no se hable de Wonder Woman... y la wonderwomanía se ha extendido más allá de las fanáticas del género o de los cómics.

Todo el mundo quiere ser como Wonder Woman. E incluso parece que el reinado de Frozen (cómo ídolo de masas infantil desde 2013) empieza a peligrar. Las niñas ahora quieren enfundarse en una armadura como la de Diana y combatir el mal.

— Patty Jenkins (@PattyJenks) 11 de juny de 2017

via GIPHY

Una profesora de guardería de Estados Unidos ha compartido en su blog un post, que se ha hecho viral, en el que explica algunas entrañables reacciones de sus alumnos. La propia Jenkins compartió la lista en Twitter, que había sido enviada por su productora.

“Considerad esto una forma amable de recordar que, si esta película ha cambiado por completo el modo en que estas chicas y chicos sobre sí mismos y sobre el mundo en tan solo una semana, imaginad lo que logrará la próxima generación si les damos más películas como Wonder Woman”, relata la profesora infantil.

La reacciones completas son estas. Y son maravillosas.

"El lunes, un niño que estaba obsesionado con Iron Man me contó que le había pedido a sus padres un tupper nuevo de Wonder Woman ". Hasta luego Iron Man, puede que te toque estar una larga temporada junto al resto de tuppers aburridos.

". Hasta luego Iron Man, puede que te toque estar una larga temporada junto al resto de tuppers aburridos. "Una niña dijo: "Cuando sea mayor quiero hablar cientos de idiomas, como Diana [nombre real de Wonder Woman]". Claro, amiga. Ahí está el truco. Estás a tiempo. Al fin y al cabo eres una niña. Ojalá lo hubieramos sabido NOSOTRAS antes.

Claro, amiga. Ahí está el truco. Estás a tiempo. Al fin y al cabo eres una niña. Ojalá lo hubieramos sabido NOSOTRAS antes. "Está esa niña que obligó a sus padres a cambiar la fiesta temática de La Bella y la Bestia con tan solo tres días de antelación porque necesitaba tener una fiesta Wonder Woman" . Todo el mundo sabe que una fiesta temática no se cambia a pocos días de antelación a menos que tengas una buena excusa. Esta lo es, por supuesto. Una comparación objetiva de los disfraces nos da la razón. ¿Quién quiere un simple vestido amarillo cuando te puedes enfundar en una armadura increíblemente mejor?

. Todo el mundo sabe que una fiesta temática no se cambia a pocos días de antelación a menos que tengas una buena excusa. Esta lo es, por supuesto. Una comparación objetiva de los disfraces nos da la razón. ¿Quién quiere un simple vestido amarillo cuando te puedes enfundar en una armadura increíblemente mejor? "Siete niñas jugando durante el recreo del martes, diciendo que, ya que todas ellas querían ser Wonder Woman, habían acordado ser amazonas y luchar unidas contra el mal en vez de pelear entre ellas ". Sororidad en el recreo, por favor.

". Sororidad en el recreo, por favor. "Luego está esa chica que se niega a escucharte a no ser que te dirijas a ella como Wonder Woman". Esta niña simplemente es la mejor.

"Otra chica preguntó seriamente al profesor (o profesora) si podía deshacerse del uniforme y cambiarlo por la armadura de Wonder Woman, porque quería "estar preparada en caso de tener que salvar al mundo". El profesor (o profesora) se rió y dijo que de acuerdo. Al día siguiente la niña vino disfrazada y ningún niño se inmutó!"". Esta niña es la segunda mejor.

Esta niña es la segunda mejor. "Están preparando un espectáculo de fin de curso y preguntaron si podían ir vestidos de superhéroes, cuando en realidad van a cantar una canción sobre conejitos" . Pueden llevar la transgresión al límite y convertirse en conejos superhéroes. ¿Por qué no?

. Pueden llevar la transgresión al límite y convertirse en conejos superhéroes. ¿Por qué no? "Hubo un niño que se enfadó y lanzó un coche de plástico a un compañero y entonces una niña gritó: "como en la película". En inglés suena mejor: LIKE IN THE MOVIE.

En inglés suena mejor: LIKE IN THE MOVIE.  "Un niño tiró al suelo el envoltorio de un caramelo y una niña de cinco años le dijo: "No ensucies, idiota. Por eso no hay hombres en Temisciria [lugar de origen del personaje, donde solo hay mujeres]"  . Vale, error. Esta niña vuelve a ser la mejor.

. Vale, error. Esta niña vuelve a ser la mejor. "El miércoles, una niña vino con una lista impresa con todas las superheroínas y sus poderes para evitar conflictos [entre los niños] a la hora de elegir personajes en el recreo" . Está claro que hay que llevar un poco de control.

. Está claro que hay que llevar un poco de control.  "Estuve hablando con una niña que no había visto la película. Al día siguiente vino muy seria y me dijo: "Tenías razón, Wonder Woman es mucho mejor que Frozen"  . Amiga, Frozen, gracias por tanto, pero nos toca decirte adiós.

Wonder Woman, que ya ha recaudado más de 200 millones de euros desde su estreno, ha logrado a atraer a una mayoría de público femenino, algo que es poco habitual en las películas de superhéroes. Según datos de el Hollywood Reporter, el 52% de los espectadores que se acercaron a ver la película en las primeras semanas del estreno eran mujeres. Los pases exclusivamente femeninos también han sido un éxito.