A más de 236.000 personas les gusta este tuit de Ryan Reynolds, ¿por qué?

Ya ha pasado casi año y medio desde el estreno de Deadpool, pero la euforia por el personaje sigue inamovible.

Desde el final de la película, que dejaba la puerta abierta para su secuela, Ryan Reynolds no ha dado ni un respiro a sus seguidores. Aunque su estreno está previsto para el 1 de junio de 2018, el actor no deja de mostrar información sobre lo que está por venir. Después de confirmar que Josh Brolin será Cable, el compañero del protagonista, ahora ha revelado el primer póster promocional del filme:

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 17 de junio de 2017

"Me he dejado caer por la Mansión X. Qué puta gran sorpresa. No hay nadie en casa".

Esto no es lo primero que vemos de la película, ya que antes pudimos ver un teaser de casi 4 minutos en el que Deadpool soltaba guiños y hacía un homenaje velado a Superman:

Pero lo más curioso de esta imagen es el edificio que aparece detrás del personaje: la Mansión X.

La escuela que el Profesor Charles Xavier utiliza para enseñar a los jóvenes mutantes a controlar sus poderes será un espacio que también aprovechará Deadpool 2. En la primera entrega ya la pudimos ver por encima, pero el poco presupuesto provocó que no se pudiera mostrar a fondo.

En esta ocasión, con una producción a la altura del personaje, parece que cobrará más importancia, lo que también podrá abrir la puerta a que otros mutantes del mundo X-Men se sumen al antihéroe.