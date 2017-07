Disney despide al actor de la Rana Gustavo: “estoy devastado, he fallado a mi héroe”

Pixabay

“Queridos amigos: en 1978, cuando me pidieron que me uniera a The Muppet Show, los Muppets eran la cosa más cool del planeta”. Así empieza la emotiva carta con la que Steve Whitmire, el marionetista que ha sido la voz durante 27 años de la Rana Gustavo –conocida también como Rana René o Kermit– , se despide de sus fans.

El post se publicaba un día después de que The Muppets Studio anunciase que Whitmire sería sustituido por Matt Vogel, otro marionetista veterano, que con la salida de Steve pasaría a convertirse en la Rana Gustavo. “Queremos agradecer a Steve su enorme contribución a la Rana Gustavo y a la franquicia Muppet”, aseguraban, en un comunicado, desde The Muppets Studio. “Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.

Aunque el comunicado de The Muppets Studio parezca que la salida de Whitmire de la franquicia ha sido apacible y consensuada, el post que el actor ha publicado en su blog asegura que no ha sido así. “En octubre de 2016, recibí una llamada de los ejecutivos de The Muppets Studio en la que me dijeron que iban a buscar a otro actor para hacer de Rana Gustavo”.

Whitmire asegura que trató de reconducir la situación, pero la decisión ya estaba tomada. “He permanecido callado los últimos nueve meses, con la esperanza de que Disney”, dice, de la compañía a la que pertenece The Muppet Studios, “recapacitase y el río invirtiese su curso”.

El actor lo hizo, dice, porque pensó que entenderían que “continuar con mi participación en la franquicia sería algo bueno para los Muppets”.

Steve tomó el relevo de su “héroe” Jim Henson en 1990 –el padre de los Muppets, fallecido ese mismo año había hecho las veces de Rana Gustavo desde su creación, en 1955. Desde entonces, hasta nuestros días, Whitmire ha sido la voz y el espíritu de la Rana Gustavo en películas como Los Muppets en el Espacio, Los Muppets en la Isla del Tesoro o la serie The Muppets, cuya emisión terminó el pasado año.

“Para mí, los Muppets no eran un trabajo, una carrera, ni tan siquiera una pasión”, escribe Whitmire, “eran una auténtica forma de vida”.

“Quiero aprovechar para pedir disculpas a cualquiera de vosotros que se haya sentido decepcionado con mi trabajo, así como haceros saber que estoy devastado por haberle fallado a mi héroe”, terminaba, haciendo referencia a su maestro Jim Henson.

Y dejándonos el corazón hecho pedazos.