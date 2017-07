La segunda temporada de 'Stranger Things' ya tiene fecha de llegada, y nuevo teaser

No lo parece, pero esta semana hará justo un año de que la serie llegó a nuestras vidas, en pleno estado de binge-watching, viendo episodio tras episodio en un mismo día, enamorándonos de los personajes; deseando no salir jamás de Hawkins. Así de locos nos volvió la primera temporada de Stranger Things y así de locos promete volvernos la segunda.

¿Razones para hablar en esos términos de lo que viene?

Este nuevo póster es una.

Además de presentarnos a los personajes de espaldas, montando sus bicis, lo más destacable del cartel es la bestia apocalíptica a la que, presumiblemente, Gaten y los suyos tendrán que enfrentarse en esta nueva temporada.

Según la información que ha trascendido, estos nuevos capítulos se desarrollan en 1984, un año después de que los hechos narrados en la primera temporada tuvieran lugar. Will Byers, el chicho de la pandilla que desaparecía en el episodio piloto, está de vuelta; pero una nueva amenaza provinente del Mundo del Revés planea sobre Hawkins.

Y, esta vez, será más grande y siniestra que el Demogorgon.

A continuación, podéis ver el segundo teaser que ha lanzado Netflix para empezar a hacer ruido.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg