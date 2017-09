Policías matan al presidente de un grupo LGTBQI de una universidad de Atlanta en el campus

Scout Schultz, un estudiante de 21 años de la Universidad Georgia Tech (Estados Unidos), ha sido disparado mortalmente por parte de agentes de la policía del campus universitario. El joven, concienciado activista LGBTQI+, al parecer desobedeció las órdenes de los agentes, quienes no dudaron en disparar a matar.

Según la policía, el joven iba armado con un cuchillo y le pidieron varias veces que lo tirara al suelo. Ante la negativa del chico, los agentes optaron por dispararle. La policía de Georgia argumenta que no disponen de “armas de aturdimiento”, lo que hubiera permitido reducir a Schultz sin llegar a matarlo. La policía recalca que actuaron con los “medios que disponen”.

Una comisión independiente está investigando ahora si ese disparo mortal era necesario y proporcionado. Schultz no murió al acto, sino que fue trasladado al hospital donde posteriormente falleció.

La escena quedó registrada por varios estudiantes que sacaron sus teléfonos móviles ante la actuación policial. Los vídeos han desatado la indignación en Estados Unidos por considerarse una nueva demostración de abuso policial.

Según han podido saber los medios locales, Scout Schultz sufría problemas mentales, depresión y se había intentado suicidar dos veces.

El domingo, compañeros y estudiantes de la Universidad de Georgia llevaron flores al lugar en el que Schultz fue disparado.

Friends of Scout Schultz laying flowers at spot where they were killed this morning. #11Alive pic.twitter.com/YyBNLeM3v7