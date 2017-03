Morrissey está vendiendo una polémica camiseta que muchos tildan de racista

“Me visto de negro porque negro es como me siento por dentro” es la frase que puede leerse en la camiseta que acaba de poner a la venta Morrissey. Hasta aquí ningún problema: la prenda recupera el ““I wear black on the outside because black is how I feel on the inside” de Unloveable, u na de las canciones más celebradas del antiguo grupo de Morrissey, The Smiths.

El problema es que esas palabras, en dicha camiseta, coronan la cabeza de James Baldwin, el escritor y activista afroamericano autor de Ve y dilo en la montaña.

La polémica no ha tardado en hacerse más y más grande, con muchas voces que acusaban a Morrissey de racista e incluso, como hacían ya desde el titular medios como Fact Mag, de “jodido idiota”.

La camiseta también ha servido para tirar de hemeroteca y recuperar otros episodios en los que el cantante ha sido tachado de racista: desde su disputa con NME, a los que llevó a juicio por insinuar que sus ideas eran cercanas a la ultraderecha, hasta aquella ocasión en la que, en un contexto muy concreto, llamó a los chinos “subespecie” por cómo trataban a sus animales —Morrissey es vegano radical.

La polémica prenda, que Morrissey ha lanzado coincidiendo con su tour por Estados Unidos, parecía, cuanto menos, hecha de buena fe: el excantante de Los Smiths es un gran admirador de Baldwin; ha escrito sobre él en su autobiografía y ha proyectado su imagen en distintos shows en directo.

Que alguien como Morrissey lance una prenda como ésta en un contexto como el que lo hace, no parece precisamente racista, sino todo lo contrario: una gira por los Estados Unidos post-victoria de Trump es un buen momento para recordar, en su propia casa, a un defensor de los derechos civiles como era James Baldwin —en 2017, alguien como él podría suscribir, sin problemas, la frase de Unloveable.

En cualquier caso, si esta polémica ha servido para algo, es para que mucha más gente descubra a un autor como Baldwin. Si estás enfadado, no se lo digas a Morrissey por Twitter.

Ve y dilo en la montaña.