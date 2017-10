Esta foto del perro de Carrie Fisher viendo el tráiler de 'El Último Jedi' es de lagrimita

Gary y Carrie eran compañeros inseparables.

Él la seguía a todas partes.

Incluso a la alfombra roja.

Y ella no perdía la oportunidad de hablar de él en cuanto se le presentaba la ocasión.

La actriz de Star Wars, que había hablado públicamente sobre su vida sufriendo trastorno bipolar, explicó que decidió tener a Gary como perro de terapia para que le ayudase con su enfermedad. "Gary es como mi corazón. Gary es muy leal a mí, y eso me calma. Se pone ansioso si está lejos de mí", dijo la actriz de Star Wars en 2013 al Herald-Tribune.

Fisher adoraba tanto a Gary que le abrió su propia cuenta de Instagram, donde compartía sus aventuras juntos.

Cuando Carrie falleció el pasado diciembre, su asistenta personal Corby McCoin adoptó a Gary, ya que había pasado mucho tiempo con él y, ya de paso, siguió publicando en su Instagram, donde ayer compartió una foto que nos ha derretido el corazón.

"Acabo de ver el nuevo trailer de El último jedi y mi mamá está más guapa que nunca. #garyechademenosamama #garyquiereamama #garyquiereasusfans #garyfisher #elultimojedi #starwars".

En serio, los perros son tan maravillosos que no nos los merecemos.

