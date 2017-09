Este alumno ha dado una lección a su profesor con una impresionante 'superchuleta'

Captura de pantalla de Facebook

Todo el mundo ha hecho chuletas. Minúsculas, enroscadas en el tipex. En el reverso de la tapa de la calculadora Casio. En la suela de los zapatos. En los muslos, debajo del vestido. En la muñeca. Todas lo hicimos. Pero sin duda, la chuleta de este alumno del Arundel Community College (Maryland, Estados Unidos) es la mejor de todas. La más grande, la más completa… y sobre todo la única “permitida”.

Reb Beatty quedó boquiabierto al ver que uno de sus alumnos se presentaba en el examen con una chuleta de semejante tamaño. Sin embargo: él mismo se dio cuenta de que no podía decirle nada. Como cada año, este maestro permite presentarse a sus exámenes con una tarjeta de apoyo, algo así como una ‘chuleta’ permitida.

Antes de la prueba, el profesor explicó el funcionamiento de esta hoja de apoyo. Pero olvidó un detalle: concretar la unidad de longitud a la que se refería. “Primer examen del semestre y, como siempre, permito una tarjeta de notas de 3x5. Preciso como soy, parece que nunca especifiqué que hablaba de 3x5 pulgadas, así que tuve que admitir esta hoja de 3x5 pies”, relató el mismo maestro en un post de Instagram.

"Bien jugado y lección aprendida, Elijah Bowen", explica el alumno.

La publicación rápidamente se hizo viral, llegando a tener más de 29.000 compartidos. Muchos usuarios elogieron la agudeza del alumno y algunos exalumnos de ese mismo profesor se mostraban arrepentidos de no haber reparado nunca en ese detalle. “¿Cómo no se me ocurrió a mí el curso pasado?”.

Con este mural de gran tamaño, parece claro que el alumno está más que seguro que aprobará. Incluso se ha animado a comentarle en el mismo post: “Si suspendo, puedes quedarte con mi monopatín”.

( Vía Telegraph)