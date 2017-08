“Todos los periódicos de este puto país” honran la memoria de Jerry Lewis

“Yo mismo al pensar en el oficio de botones”, decía Quentin Tarantino en Four Rooms, “pienso en El Botones, con Jerry Lewis. ¿Has visto El Botones, Ted? Es una de las mejores películas de Jerry. No dice una palabra durante toda la peli: es una actuación completamente silenciosa. Dime. ¿cuántos actores pueden conseguir eso? Y otra cosa: ese tío que ir a Francia para que le respeten. Eso dice muy poco de América, ¿sabes? El día que Jerry Lewis muera, todos los periódicos de este puto país escribirán artículos llamándole genio”.

El fatídico día con el que Tarantino fantaseaba en su película de 1995 llegaba ayer : Jerry Lewis, fuerza de la naturaleza hecha actor cómico, fallecía de muerte natural en Las Vegas, a la edad de 91 años. Como legado, Lewis deja tras de sí títulos imprescindibles para entender el cine de humor del siglo XX: El Botones, El Profesor Chiflado o El Loco Mundo de Jerry fueron algunas de sus cimas como actor y director. Junto al también desaparecido Dean Martin, Lewis formó, a su vez, una de las parejas cómicas más inolvidables; así lo atestiguan películas como Artistas y Modelos, El Cómico o ¡Vaya par de marinos!

“Jerry fue un pionero del cine cómico”, apunta Robert de Niro en un breve comunicado. De Niro y Lewis coincidieron en El Rey de la Comedia, una película en la que un aspirante a cómico stand-up secuestra a un humorista consolidado para intentar convencer al segundo de su talento. La cinta, una comedia postmoderna dirigida por Martin Scorsese, ha servido para desbancar al “genio” que Tarantino preveía ver en los titulares de sus obituarios: todos los medios, de forma tardía pero merecida, coronan hoy a Lewis como 'el rey de la comedia'.

“Todo lo que soy se lo debo a él”, twiteaba, por otra parte, Jim Carrey. Aunque los dos actores jamás coincidieron en set, el humor físico y gestual de Lewis tuvo una influencia capital en las actuaciones que Carrey desempeñase en títulos como Ace Ventura, La Máscara o Mentiroso Compulsivo. Y es que, aunque Jerry mantuviese un perfil bajo de los noventa en adelante, con actuaciones sobrias en dramas como Arizona Dream de Emir Kusturica, su histrionismo tuvo extensión en otros rostros: además de en Carrey y en el Tim Roth de Four Rooms, el actor dejó notar su influjo tanto en Eddie Murphy y su exitoso remake de El Profesor Chiflado, como en Roberto Benigni y su La Vida es Bella –en 1971, Lewis dirigió una película nunca estrenada sobre un payaso que termina en un campo de concentración.

El monólogo de Tarantino continuaba, y lo hacía así: “(…) todos los periódicos de este puto país escribirán artículos llamándole genio. Y eso no está bien. No es justo, joder. Pero, ¿por qué va a sorprenderle a nadie? ¿Cuándo coño América, dime, ha sido justa?”. Es imposible no sentir ese sinsabor hoy: Lewis, que en vida solo obtuvo en Europa el reconocimiento que merecía –en Francia, recibió la Legión de Honor y era comparado con Orson Welles–, ha tenido que morir para ser coronado en su propio país. “La gente me odia”, declaraba con sorna en una ocasión, “porque soy un genio de fama internacional, polifacético, talentoso y rico”.