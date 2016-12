15 películas que no puedes perderte en 2017

2016 ha sido un año de altos y bajos para Hollywood. Entre decenas de joyitas se han colado algunos chascos que no han pasado inadvertidos para nadie. La secuelitis y el cine de superhéroes han continuado liderando el mercado, pero proyectos independientes y de autor han conseguido equilibrar la situación.

La tendencia no parece que vaya a cambiar en 2017. Aun así, será mejor que no quitemos la vista de encima a estos 15 proyectos, la mayoría grandes producciones que, a meses de sus estrenos, elevan las expectativas de los espectadores a lo más alto.

1. La la land

(Estreno 13 de enero)

Emma Stone y Ryan Gosling han sorprendido a críticos de todo el mundo con este musical contemporáneo que ya ha triunfado en festivales como los de Venecia y Toronto. El director Damien Chazelle ( Whiplash) vuelve a rendir un homenaje a su mayor pasión con un filme que trae de vuelta un género que parecía olvidado.

2 . T2: Trainspotting

(Estreno 27 de enero)

¿Qué ha sido de Mark Renton en estos 20 años? Ewan McGregor vuelve a ponerse en la piel del escocés más representativo de los 90 en una película que vuelve a firmar Danny Boyle. Veremos si T2 es una de esas contadas secuelas que acaban igualando al filme original.

3. Manchester by the sea

(Estreno 3 de febrero)

Una de las principales candidatas a los Oscars está protagonizada por el hermano de Batman. Casey Afleck protagoniza este drama ambientado en Inglaterra que se ha llevado alabanzas por parte de la mayoría de críticos.

4. The Founder

(Estreno 24 de febrero)

¿Quién era el hombre que popularizó la obesidad mórbida comida rápida en todo el mundo? Ray Kroc, el fundador de McDonald's recibe un muy particular homenaje de la mano del director John Lee Hancock ( Al encuentro de Mr. Banks) y de Michael Keaton, que quiere resarcirse del Oscar que estuvo a punto de ganar por Birdman.

5. Logan

(Estreno 3 de marzo)

Son muchas las películas de superhéroes que se estrenarán en 2017, de forma que hemos escogido la más esperada de cada productora (Fox, Warner y Marvel Studios). En el caso de Fox, la compañía dará su más sentido homenaje a Lobezno con la última película de Hugh Jackman en el papel. En este caso, hará de un viejo superhéroe que quiere dejar a salvo su legado en un mundo postapocalíptico.

6. Ghost in the Shell

(Estreno 31 de marzo)

Scarlett Johansson acaba de declararse la actriz mejor pagada de 2016, unos meses después de ganar el galardón por ser la que más dinero ha recaudado por sus películas en toda la historia. El año próximo, intentará volver a conseguirlo con un filme que promete hacer un sentido homenaje a una saga que ya cuenta con manga, película de animación y videojuego.

7. Life

(Estreno 19 de mayo)

Recientemente, muchos nos hemos sorprendido con la gran sorpresa de la ciencia ficción de este año: Arrival. Siguiendo la estela de la película de Amy Adams, y sumando la estética de Interstellar y Gravity, el cineasta de origen chileno Daniel Espinosa reunirá a Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal en una cinta que ha originado un gran hype desde su tráiler.

8. Spider-Man: Homecoming

(Estreno 7 de julio)

Marvel Studios estrena en 2017 dos secuelas muy esperadas por sus seguidores: Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Thor: Ragnarok. Pero más difícil será el reto de hacer calar en el público al Spiderman de Tom Holland, que ya tuvo su aparición en Civil War y que ahora se enfrentará al Buitre de Michael Keaton en su primera película individual.

9. Dunkirk

(Estreno 21 de julio)

Christopher Nolan es sinónimo de éxito. El director de la trilogía de El Caballero Oscuro se ha consagrado como el mejor pagado de la industria. Ahora, buscará justificar su precio con una película bélica que promete aportar todas las características emblemáticas del cineasta.

10. The Dark Tower

(Estreno 4 de agosto)

La saga más aclamada de Stephen King llegará a los cines en 2017 después de muchos intentos que no llegaron a nada. Aunque todavía no se ha desvelado ningún metraje, el reparto encabezado por Idris Elba y Matthew McConaughey sugieren que no se quedará en una adaptación pobre.

11. Baby Driver

(Estreno 18 de agosto)

Después de que Marvel no dejara a Edgar Wright dirigir su propio Ant-Man, el cineasta continúa su camino con una película de suspense sobre un joven ladrón obsesionado por la música. El reparto lo completan actores de la talla de Jamie Foxx y Kevin Spacey, así que no podría tener mejor pinta.

12. Blade Runner 2049

(Estreno 6 de octubre)

Con permiso de Star Wars VIII y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, la película de ciencia ficción más esperada de 2017 es la vuelta de Blade Runner. Harrison Ford está dispuesto a cerrar todas las sagas que empezó en su juventud, y en este filme parece que cederá su legado a Ryan Gosling. La película contará con el mago de Arrival, Denis Villenueve, en la silla de director.

13. The Snowman

(Estreno 13 de octubre)

Michael Fassbender ha continuado su ritmo frenético de estrenos en 2016, si bien no todas han salido como esperaba. Después del fracaso de X-Men: Apocalipsis y Assassin's Creed, volverá en 2017 con Alien: Covenant y estre thriller de Tomas Alfredson ( Déjame entrar) que genera expectación desde las primeras imágenes.

14. Justice League

(Estreno 17 de noviembre)

En 2017, el equipo más emblemático de la historia de los superhéroes por fin llegará a la gran pantalla. La Liga de la Justicia se unirá al completo unos meses más tarde de que se estrene Wonder Woman. Después de Batman V Superman, el reto de Zack Snyder será convencer a la crítica de que el Universo de DC Comics merece la pena.

15. Coco

(Estreno 1 de diciembre)

Para acabar el año, nada mejor que una película de Pixar. Coco, cuya primera imagen acaba de ser revelada, tendrá como protagonista a Miguel, un chico de 12 años que ama tocar la guitarra y se ve envuelto, sin comerlo ni beberlo, en un misterio sobre su familia que le hará emprender un largo viaje.