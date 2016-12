Las 50 películas más divertidas de todos los tiempos, según los propios cómicos

La comedia es a la vez uno de los géneros más vapuleados por la crítica —difícilmente verás al protagonista de una de estas películas ganando un Oscar— y uno de los más difíciles de clasificar. A todos nos hacen gracia situaciones distintas, así que resulta complejo saber si una historia es más o menos graciosa.

Así que ¿quién mejor para clasificar estos filmes que los propios cómicos? Las personas que están dentro de la industria, que saben lo difícil que es hacer reír a la vez que cuentas una buena historia, parecen ser las más adecuadas para catalogarlas.

En The Guardian lo saben, y por eso han preguntado a varios profesionales reputados del sector por sus películas favoritas. A continuación, el Top Ten de todos ellos, sin orden en particular:

RAISING ARIZONA (Ethan y Joel Coen, 1987)

Puede que Nicolas Cage no sea el mayor referente del humor en Hollywood, pero sin duda el género debe mucho a los hermanos Coen. Esta película es la favorita de Sarah Millican, actriz revelación del Festival de Edimburgo de 2008 por Sarah Millican's Not Nice y presentadora de su propio programa de televisión.

PITCH PERFECT (Jason Moore, 2012)

Anna Kendrick y Rebel Winson se marcaron una película que acabó siendo mejor comedia que musical. Para David Baddiel, presentador y actor inglés muy popular en Gran Bretaña, las aventuras de las Bellas de Barden nada tienen que envidiar a otros grandes éxitos de la historia del cine.

CARRY ON SCREAMING! (Gerald Thomas, 1966)

Con la saga Scary Movie quedó claro que el humor y el terror son dos géneros que se congregan de maravilla. Pero esta idea ya venía de mucho antes, y en los años 60 alcanzó su cénit con esta película. Para Stewart Lee, columnista cómico, escritor y guionista, es la mejor de su categoría.

MONKEY BUSINESS (Norman Z McLeod, 1931)

Los Hermanos Marx no podían pasar faltar en una lista de este estilo. En la aventura de McLeod son polizones de barco que se esconden en barcos de arenque. La espléndida actuación Groucho ha conquistado a Stephen Merchant, codirector de The Office y Extras.

BEST IN SHOW (Christopher Guest, 2000)

Todo es mejor cuando hay perros por medio, y la comedia no es una excepción. Según Bridget Christie, una de las monologuistas más populares de Inglaterra, esta historia múltiple sobre un concurso canino merece su puesto como mejor película del género.

PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES (John Hughes, 1987)

En lo que a comedia respecta, Steve Martin ha sido uno de sus máximos referentes desde principios de los 80. Probablemente, en esta divertida aventura dirigida por John Hughes interprete su mejor papel. Al menos, así lo cree el comediante Romesh Ranganathan.

SAFETY LAST! (Fred C Newmeyer y Sam Taylor, 1923)

El cine nunca ha necesitado sonido para hacer reír. La época muda dejó grandes cómicos para la posteridad. Uno de ellos, Harold Lloyd, se ha colado en la lista gracias al actor Tim Key.

HAPPY GILMORE (Dennis Dugan, 1996)

Adam Sandler puede ser uno de los actores más odiados de la actualidad, pero nadie puede negar que ha hecho historia con sus comedias. En esta, de finales de los 90, interpreta a un jugador de hockey sobre hielo. Un papel por el que, según la humorista irlandesa Aisling Bea, merece estar en lo más alto del ranking.

LIFE OF BRIAN (Terry Jones, 1979)

Monty Python marcaron un antes y un después en la historia de la comedia gracias a producciones como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada o La Vida de Brian. La vida del Jesucristo alternativo se ha quedado en la memoria del cómico Alan Davies, que no duda en catalogarla como la mejor del género.

BACK TO THE FUTURE (Robert Zemeckis, 1985)

Todos hemos soñado alguna vez con viajar al pasado (o al futuro) como Marty McFly. La saga de películas por excelencia de los 80, que se han quedado para siempre en el imaginario cultural, son dignas de mención en la lista. Para Andi Osho, es la mejor de todas ellas.

A continuación, la lista completa (no sigue un orden particular):

50- JERRY MAGUIRE (Cameron Crowe, 1996)

49- THE TRUMAN SHOW (Peter Weir, 1998)

48- SHAUN OF THE DEAD (Edgar Wright, 2004)

47- TRADING PLACES (John Landis, 1983)

46- BACK TO THE FUTURE (Robert Zemeckis, 1985)

45- DEAD MEN DON'T WEAR PLAID (Carl Reiner, 1982)

44- BROADWAY DANNY ROSE (Woody Allen, 1984)

43- JACKASS: THE MOVIE (Jeff Tremaine, 2002)

42- ANIMAL HOUSE (John Landis, 1978)

41- MONTY PYTHON'S LIFE OF BRIAN (Terry Jones, 1979)

40- MRS DOUBTFIRE (Chris Columbus, 1993)

39- SUPERBOB (JON DREVER, 2015)

38- BIG BUSINESS (Jim Abrahams, 1988)

37- SISTERS (Jason Moore, 2015)

36- HAPPY GILMORE (Dennis Dugan, 1996)

35- CARRY ON AT YOUR CONVENIENCE (Gerald Thomas, 1971)

34- MAN BITES DOG (Rémy Belvaux, André Bonzel y Benoît Poelvoorde, 1992)

33- NUTS IN MAY (Mike Leigh, 1976)

32- THE APARTMENT (Billy Wilder, 1960)

31- SAFETY LAST! (Fred C Newmeyer y Sam Taylor, 1923)

30- DUMB AND DUMBER (Peter and Bobby Farrelly, 1994)

29- COMING TO AMERICA (John Landis, 1988)

28- BAD SANTA (Terry Zwigoff, 2003)

27- GHOSTBUSTERS (Ivan Reitman, 1984)

26- PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES (John Hughes, 1987)

25- MEN IN BLACK (Barry Sonnenfeld, 1997)

24- THE ARISTOCRATS (Paul Provenza, 2005)

23- THIS IS SPINAL TAP (Rob Reiner, 1984)

22- THE KING OF COMEDY (Martin Scorsese, 1982)

21- BEST IN SHOW (Christopher Guest, 2000)

20- SWINGERS (Doug Liman, 1996)

19- THE ROAD TO UTOPIA (Hal Walker, 1945)

18- THE WOLF OF WALL STREET (Martin Scorsese, 2013)

17- MEET THE PARENTS (Jay Roach, 2000)

16- MACGRUBER (Jorma Taccone, 2010)

15- MONKEY BUSINESS (Norman Z McLeod, 1931)

14- THUNDERCRACK! (Curt McDowell, 1975)

13- THE UNBELIEVABLE TRUTH (Hal Hartley, 1989)

12- WHO DARES WINS (Ian Sharp, 1982)

11- GET SANTA (Christopher Smith, 2014)

10- FESTEN (Thomas Vinterberg, 1998)

9- GARRY ON SCREAMING! (Gerald Thomas, 1966)

8- BORAT (LARRY CHARLES, 2006)

7- TEAM AMERICA: WORLD POLICE (Trey Parker, 2004)

6- PLAY IT AGAIN, SAM (Herbert Ross, 1972)

5- PITCH PERFECT (Jason Moore, 2012)

4- WHEN HARRY MET SALLY (Rob Reiner, 1989)

3- BRIDESMAIDS (Paul Feig, 2011)

2- THE NUTTY PROFESSOR (Jerry Lewis, 1963)

1- RAISING ARIZONA (Ethan y Joel Coen, 1987)