La última película de Shia LaBeouf ha vendido un total de 3 entradas en Reino Unido

La última película protagonizada por Shia LaBeouf, Man Down, ha vendido un total de 3 entradas en el Reino Unido.

La buena noticia es que esto supone un incremento del 200% respecto al fin de semana, en el que solo un espectador vio la película , recaudando un total de 7 libras en Reino Unido durante su primer fin de semana. El film, estrenado a finales del pasado año en Estados Unidos, pero comercializado en Europa y en plataformas digitales recientemente, solo se exhibe en un único cine británico: el Reel Cinema, en Burnley.

Man Down es un drama militar dirigido por Dito Montiel, en el que Shia interpretar a un marine de los Estados Unidos que sufre estrés post-traumático tras participar en la Guerra de Afganistán. El reparto lo completan Kate Mara, Gary Oldman, Jai Courtney and Jose Pablo Cantillo.

Absolutamente masacrada por la crítica, Man Down tiene una nota de 15% en Rotten Tomatoes y un 5.9 sobre 10 en iMDB.

Paradójicamente, el mes pasado y para garantizar la seguridad de la misma, LaBeouf había hecho trasladar su instalación anti-Trump, de la que ya os hablamos en PlayGround, hasta la ciudad británica de Liverpool.

La instalación de LaBeouf, desde su inauguración, no ha tenido un recorrido fácil. Después de que el actor fuese acusado de ‘asalto’ por un incidente delante de la obra, The Museum of the Moving Image decidió deshacerse de ella, asegurando que ésta “se había convertido en un foco de violencia”.

La instalación anti-Trump tuvo la misma suerte en Albuquerque, New Mexico, de donde también decidieron retirarla tras escuchar disparos cerca de la zona en la que se exhibía. Tras este segundo percance, LaBeouf decidió apostar por una ciudad británica para albergar su obra.

¿Se replanteará el actor moverla de nuevo tras conocer los resultados en taquilla de Man Down?