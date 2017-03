Los actores afroamericanos se cabrean: “están dando nuestros papeles a británicos"

La última gala de los Oscars llamó la atención por varios motivos: la equivocación histórica en el premio a la mejor película, el éxito de La La Land y, también, la gran presencia de afroamericanos en los premios.

Después de unos años en que la comunidad negra de EEUU parecía haber sido olvidada por la Academia, los actores negros volvían a ser protagonistas en Hollywood. Sin embargo, un nuevo debate se acaba de abrir tras unas polémicas declaraciones de Samuel L Jackson.

En una entrevista para el programa de radio Hot97, el actor criticó a la película Get Out, que habla del racismo en los suburbios liberales de EEUU, diciendo que “ hay un montón de actores negros británicos en estos filmes”. Acto seguido, dijo que estos actores no se pueden sentir tan identificados como los afroamericanos con películas sociales de este estilo, ya que no han vivido ese tipo de conflictos en primera persona.

“Son más baratos que nosotros. No cuestan tanto. Y los agentes de casting y directores piensan que están mejor entrenados, ya que han sido entrenados de manera clásica”, añadió, justificando su presencia.

Y las redes ardieron.

Black brits vs African American. A stupid ass conflict we don't have time for. — John Boyega (@JohnBoyega) 8 de marzo de 2017

“Británicos negros contra afroamericanos. Un estúpido conflicto para el que no tenemos tiempo” , dijo el londinense John Boyega, protagonista de la nueva trilogía de Star Wars.

A las críticas de Boyega se ha sumado la declaración de Jordan Pelee, director de Get Out. Aunque afirma que había pensado en un actor americano para el papel, reconoce que no pudo contratar a otro que no fuera Daniel Kaluuya, ya que le impresionó en la audición. “Al final del día, él era simplemente la mejor persona para el papel”, argumenta.

Sin embargo, las declaraciones de L Jackson no son infundadas. Según los datos del gobierno de EEUU, en 2013 hubo un aumento del 500% en un año en solicitudes de visas aprobadas para actores y directores del Reino Unido que quieren trabajar en el país.

También se puede observar entre las estrellas negras que han triunfado en los Oscars, como la nominada Naomie Harris, que interpretaba a una madre soltera de Miami en Moonlight. O Chiwetel Ejiofor, que obtuvo una nominación en 2014 por interpretar a un esclavo negro en 12 años de esclavitud.

Aunque en ambos casos fueron actores estadounidenses los que acabaron llevándose la estatuilla, no son pocos los que han hablado en contra del colectivo.

“Cuando se trata de contar historias americanas muy específicas, que un actor británico actúe en lugar de un americano puede sentir como una bofetada en la cara para nuestra comunidad. ¿Por qué no podemos contar nuestras propias historias?”, se pregunta Devere Rogers, actor afroamericano de 29 años.

“Hay un matiz distinto entre el racismo de EEUU y el de Reino Unido. Si estos personajes fueran interpretados por afroamericanos, se trasladaría mejor a la pantalla”, añade Abraham Amkpa, que ha aparecido en series como Agentes de SHIELD o The People v O.J. Simpson.

Además, algunos actores critican que los afroamericanos son obligados a interpretar estereotipos muy marcados, ya que tienen un acento y método de interpretación distintos. “ Tenemos que trabajar, así que no nos queda otra que hacer papeles que sabemos que pueden encasillarnos. Una vez que entras en el casillero, es difícil salir de él”, comenta la actriz Dominique Toney.

De este modo, cree que los papeles clave de problemática racial son los que más deben centrarse en personas que lo hayan sufrido, ya que “están perdiendo la oportunidad de dar a conocer actores que pueden sacar a la luz sus propias experiencias de vida”.

Sin embargo, algunos buscan ir más allá y acabar con la polémica a través del hecho de que los negros cada vez tienen más presencia en Hollywood. Es el caso del ilustre director Spike Lee, que ya en 2013 afirmó que “los actores británicos están bien entrenados y saben amoldarse bien a sus papeles, así que no me molesta”.

[Vía The Guardian]