La hermana de Heath Ledger aborda la supuesta conexión del Joker con la muerte del actor

El 22 de enero de 2008, Heath Ledger moría tras una sobredosis accidental de medicamentos recetados, según la versión médica oficial. La vida del actor se desvaneció con tan solo 28 años. Y, como acababa de interpretar al Joker en El Caballero Oscuro, comenzó a propagarse la leyenda urbana de que había muerto por la culpa del personaje.

Sin embargo, nueve años después de su fallecimiento, la familia de Ledger ha querido acabar con este mito para siempre. En la premiere del documental I am Heath Ledger, estrenado en el Tribeca Film Festival, las hermanas del actor desmintieron que sufriera problemas mentales por la implicación en el personaje.

“Fue cuando se estrenó la película cuando salió todo lo del Joker, no entendíamos nada. Se empezó a decir que él estaba deprimido y que había pagado un alto coste. Pero nosotras estábamos como '¿qué?'”, ha explicado su hermana Ashleigh Bell.

“Estaba muy conmocionada, porque ese papel hacía que se lo pasara realmente bien. Era justo lo contrario. Tenía un gran sentido del humor. Supongo que solo su familia y amigos más cercanos lo sabíamos realmente, pero estaba pasándoselo bien. No estaba deprimido por el Joker”, ha añadido su otra hermana, Kate Ledger.

Los rumores nacieron de una entrevista que Heath Ledger dio para The New York Times en 2007, pocos meses antes de su fallecimiento. “La semana pasada dormí un promedio de dos horas cada noche. No podía dejar de pensar. Mi cuerpo estaba exhausto y mi mente no paraba”, explicó entonces, reconociendo que su papel en El Caballero Oscuro estaba haciendo mella en su salud mental.

Tampoco ayudaron las declaraciones de Jack Nicholson cuando se enteró de su muerte. “Se lo advertí”, dijo entonces el actor que ya había hecho de Joker en la película de Tim Burton de 1989. Sus palabras eran ambiguas, pero dejaban caer que era un papel que podía tomar con facilidad al actor que lo interpretase.

No obstante, el nuevo documental sobre la vida del intérprete pone tierra de por medio a toda la palabrería que surgió sobre la muerte de Heath Ledger. Así lo espera el productor Matt Amato:

“Espero que sea un antídoto contra la gran cantidad de rumores que existen en el mundo. Hay cosas terribles de Heath por ahí”.

[Vía Telegraph]