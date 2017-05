Los héroes más oscuros de Marvel se reúnen en el primer tráiler de 'The Defenders'

Vía Netflix

Que lo primero que se escuche en el tráiler de The Defenders sea Come As You Are de Nirvana no es casualidad.

Los héroes más oscuros de Marvel, los que l levan presentándonos desde el 10 de abril de 2015, por fin se han unido. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist juntos, con una estética absolutamente noventera y la intención de dejar a Los Vengadores como unos pijos extravagantes.

Con poco más de dos minutos, la serie de Netflix ya promete ser un bombazo. Todos los ingredientes del cóctel ya están preparados: acción, humor cínico y una sintonía poco habitual entre los personajes.

“La guerra ha llegado a Nueva York” nos advierten. No es ninguna amenaza más original de las que hemos visto en el cine. Pero, aunque ya habíamos visto cómo la protegen un equipo de gente muy ciclada y un par de superhéroes demasiado sobrios para ser tomados en serio por la crítica, nunca habíamos visto una apuesta tan arriesgada como la actual.

Los personajes más humanos de Marvel, a quien tiene nadie envidia pese a contar con superpoderes, son los nuevos encargados de proteger la ciudad. El único vínculo que tenían hasta el momento eran sus problemas y una conexión con la enfermera Claire Temple (Rosario Dawson). Y ha sido ella, como si de Nick Fury se tratase, quien ha puesto de acuerdo a todos estos héroes atípicos para colaborar unidos.

El 18 de agosto podremos comprobar si la serie cumple con las altas expectativas que lleva acumulando durante más de dos años. De momento, las primeras imágenes ya prometen un espectáculo épico.