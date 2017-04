La nueva temporada de 'Orange Is The New Black', secuestrada por un hacker

6,7 millones de rehenes. Eso es lo que se ha asegurado The Dark Overlord al plantear una nueva forma de secuestro: “Secuestro de serie de éxito”.

The Dark Overlord es el nombre tras el que se oculta un hacker que asegura haber robado toda la quinta temporada de Orange Is The New Black, la serie más exitosa de Netflix. Según la agencia de noticias Associated Press, el susodicho hacker demanda a la plataforma de streaming el pago de una cantidad no especificada para evitar la filtración de los nuevos capítulos varios meses antes de su estreno oficial, previsto para el 9 de junio.

¿Podría tratarse de una argucia promocional de Netflix? Podría, aunque la empresa lo niega.

Netflix ha confirmado la situación y alude a “ la rotura de seguridad de un agente distribuidor que trabaja con varias grandes televisiones” como el posible origen del robo.

Ese argumento coincide con el alegato del hacker, que en su “nota de rescate” asegura haber robado también otras series de otros estudios. En la nota, amenaza con filtrar ese material si sus propietarios se niegan a pagar “rescates modestos”.

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore.