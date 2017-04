Lo nuevo de Kendrick Lamar tiene fecha de salida y… ¿colaboración con Bono de U2?

Contra todo pronóstico, hoy no ha salido el álbum de Kendrick Lamar.

El rapero, con las dos referencias lanzadas el pasado mes — The Heart Part 4 y Humble— dejaba entrever que el 7 de abril era una fecha que sus fans debían marcar en el calendario. Finalmente, y aunque tendremos que esperar un poco más para escuchar el disco, hoy se ha anunciado que el 14 de abril será el día del lanzamiento oficial.

El cuarto LP de Lamar, eso sí, ya puede reservarse vía iTunes. Allí, aunque todavía no pueden verse los títulos de las canciones —excepto el de Humble—, sí podemos curiosear los créditos del álbum; o lo que es lo mismo: las colaboraciones que éste tendrá.

En dichos créditos, encontramos al productor Mike Will, a BADBADNOTGOOD, DJ Dahi, the Alchemist o a 9th Wonder.

Oh, sí, y también a U2.

Es difícil pensar en alguien más cool que en Kendrick Lamar y en alguien menos cool que Bono, por lo que, de toda la lista de colaboradores, el nombre de su grupo es el que más ha descolocado a los fans del rapero.

U2 aparecen acreditados como ‘co-escritores’ de una de las canciones del disco; la correspondiente al track 11. El cargo de ‘co-escritores’ da pie a elucubraciones de todo tipo: desde que Lamar versione alguna canción de U2, hasta que solo use el sampleo de uno de sus temas.

En el peor de los casos, y aunque suene escalofriante, Kendrick podría marcarse una colaboración con Bono. Si Lamar, en lo que respecta al cantante de U2, tiene que elegir entre With or without you, esperamos que opte por la segunda opción.