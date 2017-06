Escucha el nuevo single de Arcade Fire, que solo puede conseguirse en Barcelona

Ya hemos podido escuchar Everything Now, lo nuevo de Arcade Fire… Aunque no de la manera en la que esperábamos poder escucharlo. Y es que la canción no está en YouTube, Spotify, ni siquiera en Deezer: de momento, Everything Now solo está disponible en formato vinilo. ¿Se puede comprar online, entonces? Nah, tampoco.

En las políticas del hype actuales, lo rocambolesco cotiza alto. Y Arcade Fire lo saben.

La edición física, de momento, solo puede adquirirse en el marco del Primavera Sound, festival barcelonés en el que Arcade Fire actuarán este sábado. Además de poder comprar el 12 pulgadas, los fans también encontrarán merchan de este Everything Now en el stand de Rough Trade. Arcade Fire, a su vez, publicaban una foto en Instagram, donde aparecen sus miembros luciendo cazadoras con las iniciales de la canción.

#EverythingNow Una publicación compartida de Arcade Fire (@arcadefire) el 31 de May de 2017 a la(s) 11:02 PDT

Hay, sin embargo, una forma de escuchar Everything Now online, aunque sea de forma precaria: a través de un vídeo grabado en la barcelonesa Discos Paradiso, donde un cliente pidió utilizar el tocadiscos para reproducir el single, que había comprado poco antes en el festival barcelonés. El vídeo, en el que puede verse a los responsables de la tienda ajenos al futuro impacto que tendrá el documento audiovisual, ya supera las 25.000 reproducciones.

¿Grabaciones pirata que excitan a los fans? Por un momento, parece que hemos vuelto a las cintas TDK y a la era pre-Internet. Gracias, Win Butler.

Por si el lanzamiento de Everything Now no estuviese siendo lo suficientemente marciano, desde esta misteriosa cuenta de Twitter —parece talmente un bot ruso—, se ha compartido un clip de YouTube con un extracto de la canción en calidad alta. Por otra parte, Arcade Fire, desde su Twitter, escribían hace unas horas: “Permaneced atentos para Infinite Content”. ¿Se acerca, quizás, un nuevo álbum de la banda? Ya sabéis: permaneced atentos.