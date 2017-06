Los TCA Awards hacen historia: todos los nominados son mujeres y personas de color

Los premios de la Asociación de Críticos de Televisión ( TCA, por sus siglas en inglés) hace tiempo que no dividen las categorías por sexo. Esto es, mujeres y hombres del mundo de la ficción televisiva optan exactamente a los mismos premios al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en los Óscar o los Emmys. Este año, sin embargo, las nominaciones suponen un paso más allá porque han conseguido algo verdaderamente insólito.

Entre todos los nominados no hay ningún hombre blanco heterosexual. Todas las nominadas son mujeres o personas afrodescendientes.

Alrededor de 200 críticos de televisión, de Estados Unidos y Canadá, han votado por estas nominaciones que, sin lugar a dudas, suponen un cambio de paradigma: es la primera vez que las mujeres protagonizan la parrilla de nominaciones. También es la primera vez que las minorías raciales toman un rol más protagónico, pese a que la mayoría está ocupada por actrices.

Nicole Kidman ( Big Little Lies), Carrie Coon ( The Leftovers, Fargo) o Claire Foy ( The Crown) o Elisabeth Moss ( Handmaid's Tale) son algunas de las mujeres nominadas en la categoría de drama. Pamela Adlon (Better Things) o Kristen Bell (The Good Place) en comedia.

La representación de mujeres es visible y mayoritaría, algo que concuerda con unas propuestas televisivas que en los últimos cinco años, sobre todo, están apostando por tramas cuyo eje principal gira en torno a las diversas identidades femeninas. Las series se alejan con frecuencia del prototipo de héroe hombre, blanco y heterosexual (en la línea de: Breaking Bad, Mad Men, Los Soprano) y dan voz a colectivos hasta ahora minorizados e infrarepresentados en televisión y en cine.

Por su parte, es la primera vez que las nominaciones también tienen en cuenta a actores o actrices negros. Así, destacan el actor de origen indio Aziz Ansari (Master of none) o Donald Glover (Atlanta). Es evidente que aún existe un sesgo racial, incluso en estas nominaciones, pero se explica por la evidente falta de representación en la mayor parte de series estadounidenses.

Por su parte, y aunque estas nominaciones siguen siendo todo hito, hay que resaltar que siguen escaseando personajes no-negros de color, personas con diversidad funcional o personajes queer, LGBT o de género no binario. La escasez de estos colectivos dentro de las series sigue siendo una materia pendiente.

Aquí puedes consultar algunas de las nominaciones:

DRAMA

SterlingK. Brown, “This Is Us,” NBC

Carrie Coon, “The Leftovers” &“Fargo,” HBO y FX

Claire Foy, “The Crown,” Netflix

Nicole Kidman, “Big Little Lies,”HBO

Jessica Lange, “Feud: Bette AndJoan,” FX

Elisabeth Moss, “The Handmaid’sTale,” Hulu

Susan Sarandon, “Feud: Bette AndJoan,” FX

COMEDIA

Pamela Adlon, “Better Things,” FX

Aziz Ansari, “Master of None,”Netflix

Kristen Bell, “The Good Place,” NBC

Donald Glover, “Atlanta,” FX

Julia Louis-Dreyfus, “Veep,” HBO

Issa Rae, “Insecure,” HBO

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag,”Amazon

NOTICIAS E INFORMACIÓN

“Full Frontal With Samantha Bee,”TBS (2016 Winner in Category)

“Last Week Tonight With John Oliver,”HBO

“The Lead With Jake Tapper,” CNN

“O.J.: Made in America,” ESPN

“Planet Earth II,” BBC America

“Weiner,” Showtime

TV REALITIES

“The Circus,” Showtime

“The Great British Baking Show,”PBS

“The Keepers,” Netflix

“Leah Remini: Scientology and theAftermath,” A&E

“Shark Tank,” ABC

“Survivor: Game Changers,” CBS

PROGRAMACIÓN JOVEN

“Daniel Tiger’s Neighborhood,”PBS (2016 Winner in Category)

“Doc McStuffins,” Disney Junior

“Elena of Avalor,” Disney Channel

“Odd Squad,” PBS

“Sesame Street,” HBO

“Speechless,” ABC

MINISERIES Y ESPECIALES

“Big Little Lies,” HBO

“Fargo,” FX

“Feud: Bette and Joan,” FX

“Gilmore Girls: A Year in the Life,”Netflix

“The Night Of,” HBO

“Wizard of Lies,” HBO

PROGRAMA DEL AÑO

“Atlanta,” FX

“Big Little Lies,” HBO

“Stranger Things,” Netflix

“The Handmaid’s Tale,” Hulu

“The Leftovers,” HBO

“This Is Us,” NBC