El musical de 'Chicas Malas' ya tiene fecha de estreno y no, no aparece Lindsay Lohan

Imagen musical Mean Girls

Desempolva tu polo rosa y la falda plisada blanca que tienes en tu armario de teenager. Saca del cajón esa corona de plástico que te regalaron tus amigas para tu cumpleaños: es lo más cerca que estuviste de ser la reina del baile. Nunca te dejaron notas de amor en la taquilla del instituto porque nunca tuviste ninguna maldita taquilla. Pero no importa. Mean Girls nos marcó a todas, sin ser nosotras tan rubias ni tan americanas.

The Hollywood Reporter ha confirmado que ya está en producción el musical de la película dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey. La fecha prevista de estreno es el próximo 31 de octubre en Washington.

Según informa el medio, hace cinco años que Fey trabaja junto a su marido, el compositor Jeff Richmond, en esta adaptación. “Fue mi marido Jeff quien me dijo, ¿sabes qué? Podría funcionar como musical”, explica la guionista. Y claro que puede funcionar: ¿te acuerdas de la escena en la que bailan todas con gorritos de Navidad y acaba todo como muy mal?

Por el momento, la revista Entertainment Weekly ha confirmado algunas de las estrellas que aparecerán en el reparto. Y antes de que te lo preguntes: no, no aparecerá Lindsay Lohan. Algo que quizás no le ha sentado demasiado bien, ya que se rumoreaba que la protagonista de Mean Girls estaba preparando, por su cuenta, una secuela de la película.

El reparto está formado por Erika Henningsen (Cady), Kyle Selig (Aaron Samuels), Barrett Wilbert (Janis), Grey Henson (Damian), Taylor Louderman (Regina), Kate Rockwell (Karen) y Ashley Park (Gretchen).

Por ahora, ya es posible comprar la entrada para el musical que en principio solo estará en escena hasta el 3 de diciembre de este año en el National Theatre de Washington. Si puedes: cómprate-un-vuelo. Regina no te lo perdonaría.