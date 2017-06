Mujeres protestan contra una ley anti-aborto disfrazadas de 'El Cuento de la Criada'

Un grupo de activistas ataviadas con vestidos rojos y cofias blancas tipo amish han irrumpido en el Senado de Ohio para protestar contra una ley anti-aborto. La llamativa indumentaria de este grupo de mujeres está inspirada en la serie El Cuento de la Criada que estos días está emitiendo HBO.

Inspirada en una novela de Margaret Atwood de 1985, la serie plantea un futuro distópico en el que las mujeres fértiles —una minoría— se utilizan con un único fin reproductivo. Este grupo de mujeres gestantes, también denominadas criadas, tienen restringida su libertad y viven en las casas de los Comandantes (hombres) y sus Esposas (mujeres no fértiles).

Vía NaralProChoice Ohio

La serie articula una brutal reflexión en torno a los derechos reproductivos y la libertad de las mujeres en una sociedad conservadora y patriarcal. Parece claro por qué este grupo de mujeres de la asociación Naral-Pro Choice ha decidido adaptar la indumentaria característica de la serie para mostrar su rechazo a la ley senatorial 145.

Esta propuesta de ley, ampliamente discutida y polémica, plantea endurecer las políticas sobre el aborto prohibiendo durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo (algo que ahora mismo no está penado en EEUU). La ley también supone un retroceso porque contempla la prohibición de uno de los métodos considerados más seguros y empleados en los países desarrollados, el de la Dilatación y Evacuación (DyE).

Este proceso consiste en la dilatación del cuello uterino para proceder a eliminar quirúrgicamente el contenido del mismo. El proceso puede durar hasta dos días.

Vía NaralProChoice Ohio

No es la primera vez que un grupo de activistas pro-aborto adopta elementos de la ficción de Atwood para protestar contra medidas que limitan las libertades y los derechos de la mujer. Hace unas semanas en Texas otro grupo de mujeres irrumpió en el senado con atuendos iguales para protestar contra una medida similar que planteaba la prohibición de los métodos quirúrgicos considerados más seguros para extraer el feto.

2 DPS officers, Senate door guy & sergeant at arms have positioned themselves around a group of #handmaidstale activists in Senate #txlege pic.twitter.com/UC54ZlULQd