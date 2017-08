'El señor de las moscas' tendrá remake femenino, y mucha gente cree que no tiene sentido

Fotograma de 'El Señor de las moscas'

La famosa novela de William Golding en la que una pandilla de niños se quedan varados en una isla desierta tras un accidente de avión será llevada al cine de nuevo. Pero en esta ocasión el reparto estará formado íntegramente por niñas.

El libro, publicado en 1954, es el primero y más importante del ganador del premio Nobel de Literatura William Golding y considerado ya todo un clásico de la posguerra dentro de la literatura británica. De obligada lectura en muchas escuelas primarias o secundarias. A través de las aventuras e infortunios de los chicos, la novela trata temas como la civilización, la barbarie o la pérdida de la inocencia.

Los niños, abandonados a su suerte después de un accidente en el que mueren todos los adultos, acaban divididos en grupos, seleccionando a líderes y enfrentándose entre ellos, desatando así las pasiones y los instintos más básicos de supervivencia. Después de múltiples y desastrosos intentos de autogobierno, los chicos recurren a la violencia y al salvajismo, convirtiendo el libro en una novela distópica sobre los males de la sociedad desde una vertiente masculina.

Fotograma El Señor de las moscas

Con este remake femenino será la tercera vez que la novela de Golding se lleva a la gran pantalla. La primera adaptación fue dirigida por Peter Brook, en 1963. Un filme en blanco y negro de hora y media de duración que supone la versión más fidedigna del clásico. La segunda adaptación —hasta ahora la más reciente y más popular— es de 1990 y fue dirigida por Harry Hook.

Esta nueva versión, según apunta el digital Deadline, ha sido encargada al equipo de cine estadounidense Scott McGehee y Evan Siegel quienes ya han avanzado su voluntad de contar “la historia de una forma a como se ha hecho antes”, a través de un casting formado solo de niñas.

Sin embargo, el anuncio de este remake ha suscitado polémica. Y no solo por parte de hombres que simplemente no entienden las adaptaciones con elencos femeninos — como ya pasó con Cazafantasmas—. En este caso, las críticas tienen un trasfondo que sí que tiene que ver con la naturaleza del propio libro y con el equipo a quien se ha encargado el remake. Algunos usuarias se cuestionan a través de las redes sociales la necesidad de hacer un remake femenino de esta obra que precisamente “ retrata la toxicidad masculina y, de alguna forma, la perversión de las sociedades estructuralmente patriarcales”.

“ Un remake de El Señor de las Moscas no tiene sentido… porque la trama esencial del libro simplemente no ocurriría si solo hubieran sido niñas”, argumenta una crítica literaria, Roxane Gay. Otra usuaria argumentaba que hacer un remake con niñas de esta obra significaba que alguien "no estaba entendiendo nada".

El otro aspecto notable que se está criticando en redes es que se haya elegido a dos hombres como directores.

Scott McGehee y Evan Siegel

A la espera de conocer más detalles sobre el esperado remake, tendremos que esperar un tiempo para ver cómo adaptan este clásico y si el resultado final tiene algún tipo de sentido. En este caso el reto parece ser triple: tienen que adaptar el filme a la contemporaneidad, al género y a la vez mantener la esencia y el espíritu de la obra. Que no hayan apelado, como mínimo, a una codirección femenina suscita, cuanto menos, algunas dudas.

( vía Deadline )