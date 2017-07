La vida de Morrissey llega al cine. Este es el primer tráiler de su biopic 'no autorizado'

YouTube

“ La escena musical local es el dominio exclusivo de trogloditas cuya consideración por la sutileza y la variación es comparable a la pasión de un cerdo por el matadero”. Así se abre el primer tráiler de England Is Mine, con un joven Steven Patrick Morrissey tecleando una primera bofetada verbal en su máquina de escribir como periodista musical en ciernes.

Es una frase que uno se imagina sin problemas saliendo de la boca o de la pluma de Moz. El problema llega cuando alguien se fija en los rasgos del actor (Jack Lowden) que le encarna. Como dice un comentarista en YouTube: ¿Si se trata de un biopic de Morrissey, por qué han elegido a un actor que se parece a Rivers Cuomo?

Parecidos desafortunados al margen, lo cierto es que la vida de juventud de Morrissey está a punto de llegar a la gran pantalla. Y llegará sin su consentimiento, claro.

England Is Mine es un biopic no autorizado. Un proyecto que reúne al director Mark Gilland y al productor Orian Williams (coproductor de Control, el biopic sobre Ian Curtis y Joy Division) alrededor de los años de juventud de Moz. Primera juventud, habría que decir. Porque la acción se desarrolla en aquella segunda mitad de los 70 en la que Morrissey aún soñaba con ser alguien mientras devoraba, libros, discos y conciertos en un Manchester gris. Aquellos años en los que, de la mano de Billy Duffy, Moz empezaba a hacer sus primeros pinitos musicales en bandas como The Nosebleeds y Slaughter & The Dogs. The Smiths llegarían después. De hecho, parece que England Is Mine termina exactamente en el momento en el que Johnny Marr llama por primera vez a la puerta de Morrissey.

England Is Mine se estrena hoy mismo en el marco del Edinburgh International Film Festival. Habrá que esperar al 4 de agosto para que la película llegue a los primeros cines.