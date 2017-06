Los creadores de 'Stranger Things' dan nuevas pistas sobre el monstruo de la temporada 2

De entre todos los elementos que hicieron de Stranger Things la serie del año, hay uno que dio el toque de terror necesario para que funcionase: El Demogorgon.

El monstruo de Dragones y Mazmorras que puso en vilo la vida de los protagonistas se convirtió en todo un fenómeno de la cultura pop. Igualar su trascendencia en la segunda temporada supone un reto muy complejo para los hermanos Duffer, pero en sus primeras declaraciones aseguran que van a conseguirlo.

“Ocultar a los monstruos puede ser más eficaz que mostrarlos, por lo que las restricciones de la primera temporada nos fueron bien. Sin embargo, este no es el caso de la segunda temporada. Todo el terror que envolvía con Will ocurría en el otro plano, pero ahora se ha vuelto más cercano y personal”, ha explicado Ross Duffer a Variety.

El monstruo del que hablan ya lo hemos podido ver en el tráiler de la nueva temporada. Envolviendo al cielo con sus largas patas, sin duda demuestra que será mucho más poderoso que el citado Demogorgon:

En TV Guide, Finn Wolfhard, el actor que interpreta a Mike en la serie, se ha sumado a las declaraciones de Duffer:

“El ‘Shadow Monster’ ha sido una locura para nosotros. Es raro e inquietante, pero a la gente le va a encantar”.

El nombre de ‘Shadow Monster’ parece estar en clave para no mostrar su verdadera identidad. No obstante, esta ya podría haber sido revelada al final de la primera temporada. Cuando reanudan su partida de Mazmorras y Dragones, están luchando contra un Thessalhydra, un ser de ocho cabezas con forma de serpiente que forman un anillo alrededor de una gran boca redonda.

Este monstruo también ha aparecido en un dibujo que muestra Will en la tráiler. Teniendo en cuenta la forma del Thessalhydra, no sería de extrañar que estuviéramos ante la nueva entidad a la que Eleven y compañía deberán enfrentarse.

“Estaba claro que ya no estamos en un mundo donde la única amenaza es el Demogorgon. Las amenazas son más variadas, y definitivamente más oscuras y peligrosas”, comenta el productor Shawn Levy para TV Guide.

Pero estas no son las únicas pistas que tenemos sobre la temporada que se estrenará en Halloween. Además de incorporar a los actores Sadie Sink (de 14 años y que ha aparecido en series como The Americans) y Dacre Montgomery (Power Rangers), Shawn Levy ha explicado que los otros personajes evolucionarán considerablemente:

“Comienza con la fachada en la que parece que todo está bien, pero luego te das cuenta de que hay grietas por todas partes y no hay nada bien. Cuando sucede algo traumático, existe una tendencia humana a querer suprimirlo y no enfrentarse a ello, sin tratarlo. Queríamos jugar con la idea de que no se pueden ocultar de lo que ocurre”.

Quien más tendrá que luchar por superarlo todo es Mike, de quien cree que “es como si hubiera renunciado a la vida. No tiene a nadie por quien luchar”. De ser el líder carismático de la primera temporada parece que pasará a ser un alma en pena en esta segunda. ¿Volverá a ser el mismo después de la gran pérdida que acaba de sufrir?

Sea como sea, lo que no parece que vaya a perderse es su dosis de diversión. Un toque necesario para mantener al público en vilo después de cada extraño suceso.