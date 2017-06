La serie sobre la vida de La Pantoja podría ser el 'Ciudadano Kane' del folklore español

Getty Images

La vida de Isabel Pantoja ha sido tan intensa y excesiva que podría dar lo mismo para un melodrama en plan Matador de Almodóvar, como para una versión cañí de The Wire o para un drama penitenciario a lo El patio de mi cárcel. Bien realizado, un biopic de la cantaora bien podría ser un thriller en el que tauromaquia, la copla, la intriga política y los fríos barrotes de penal se cruzarían unos con otros –una mescolanza de géneros que haría del producto el Ciudadano Kane del folklore español.

Si BFT Media sabrá aprovecharse de este material base o no es, de momento, un misterio. La productora mexicana está preparando un biopic de la tonadillera española, aprobado por ésta, y que cuenta con su “voz y voto en todo el proceso creativo y de casting”. Esto último, lamentablemente, parece indicar que la sobriedad y la autocensura sobrevolarán el proyecto, relegado a tener la misma utilizad que un videoclip o una nota de prensa: ser un mero vehículo promocional para la cantaora.

Como Del olvido al no me acuerdo, pero en 13 horas de mini-serie y mucho más caro.

BTF Media, que actualmente se encuentra en pleno proceso de casting para la serie, se han aliado con la productora española Garage Films para este proyecto. Y es que el biopic, aunque tendrá pequeños pasajes ambientados en Latinoamérica, planea trasladar el grueso de su producción a España, y rodar así en escenarios lo más fieles posibles a lo que fue y es la vida de la Pantoja.

No es la primera vez que se intenta llevar a la (cada vez más) pequeña pantalla la vida de Isabel: en 2012, la española Telecinco estrenaba Mi Gitana, una serie que cifraba la vida de la cantaora tras la muerte de Paquirri en 1984, el asesino de animales con el que se casó un año antes. La cantante, que no había autorizado el proyecto –éste se adentraba en terrenos pantanosos, como su relación con la locutora y polemista Encarna Sánchez–, intentó, sin éxito, que Mi Gitana no se emitiese.

La tonadillera, que salió de prisión el pasado año, tras pasar dos años encerrada por delitos fiscales, parece querer recuperar el tiempo perdido cargando sobre sus espaldas infinidad de proyectos: de despampanantes conciertos, pasando por el álbum Hasta que se apague el sol, cuando no proyectos audiovisuales como esta mini-serie que, a diferencia de Mi Gitana, cuenta con su total complicidad.

Es decir, de nuevo, que seguramente sea un infierno de aburrimiento. Promo. Puaj.