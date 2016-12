Los 15 mejores capítulos de series de 2016 (según los críticos)

Con la madurez de plataformas como Netflix, HBO online y Amazon Studios, han llegado multitud de nuevas propuestas que no han hecho más que confirmar que estamos en la edad de oro de las series. Si ya resulta complicado escoger las mejores propuestas, todavía los es más quedarse únicamente con los mejores episodios.

Aún así, los críticos de The Hollywood Reporter se han lanzado a ello y han compartido los que consideran los 15 los mejores capítulos del año.

Estos son los elegidos (sin ningún orden específico):

PERSONA NON GRATA (4x13 – The Americans)

“El broche de oro a la mejor temporada de la serie”.

B.A.N. (1x07 – Atlanta)

“Una increíble sátira sin reglas. Incluso se permiten retratar la brutalidad policial con un spot de cereales”.

FOREVER (4x09 – Bates Motel)

“Los fans de Psicosis sabían que en algún momento los caminos de Norman Bates y Momma Norma se iban a ‘separar’. Pero resultó mucho más triste de lo que podríamos imaginar”.

WOMAN IS THE SOMETHING OF THE SOMETHING (1x04 – Better Things)

“Un inteligente análisis de los retos por los que pasa una actriz de 50 años, aún esperanzada de conseguir su gran oportunidad, mientras se enfrenta a los obstáculos de ser madre de tres hijas”.

SAN JUNIPERO (3x04 – Black Mirror)

“Una recreación única de una vida que no fue, revestida por una capa reflexiva que suma valor emocional a la acción. Nadie esperaba algo tan emocionante de Black Mirror”.

FISH OUT OF WATER (3x04 – BoJack Horseman)

“Uno de los episodios más innovadores de la televisión. Es en parte una parodia de Pacific Ocean Film Festival y en parte un cariñoso homenaje al cine mudo, todo ello impulsado por el extraño, caótico y caprichoso arte de Lisa Hanawalt”.

THE FUNERAL (2x03 – The Carmichael Show)

“Una increíble muestra de la precisión con la que The Carmichael Show puede pasar de la comedia al drama”.

EGO (1x02 – Dice)

“Un episodio hilarante en el que Adrien Brody, interpretándose a sí mismo, pasa un día en la piel de Andrew Dice Clay, interpretándose a sí mismo”.

EPISODE 6 (6x01 – Fleabag)

“Además de la comedia pura y simple de esta maravillosa primera temporada, también hay hueco para el desgarrador distanciamiento entre un padre y una hija”.

THE WINDS OF WINTER (6x10 – Game of Thrones)

“Un espectacular fin de temporada que abre un camino esperanzador hasta el esperado final de la serie”.

THE THRESHOLD (3x07 – Halt and Catch Fire)

“No es uno de esos increíbles episodios que puedes ver de manera independiente. Necesitas los 26 capítulos anteriores como contexto. Sin embargo, el aire de traición que se respira en cada palabra hace que sea único”.

THE BEACH (1x01 – The Night Of)

“Los 79 minutos de la premier se erigen como una mini-película casi perfecta llena de malas decisiones, accidentes desafortunados e impulsos cuestionables”.

MARCIA, MARCIA, MARCIA (1x06 – The people versus O.J. Simpson: American Crime Story)

“La definición perfecta del Juicio del Siglo para quienes crecieron sin haberlo vivido”.

THE MACON 7 (1x01 – Underground)

“Un piloto lleno de energía inconfundible guiado por una banda sonora anacrónica. Presenta una serie mucho más visceral y emocionante que formal e instructiva. Es un drama de acción robusta, no una lección de historia. Y funciona”.

CONTRAPASSO (1x05 – Westworld)

“Este episodio demostró que el largo tiempo de producción que necesitó la serie estuvo muy bien invertido”.