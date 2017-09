Aisha tiene 25 años y lleva una semana en prisión por una pintada contra el paro juvenil

Imagen vía Facebook de Aisha

El 8 de marzo de 2014, Aisha, una joven canaria de 22 años, fue interceptada por dos policías secretos en Las Palmas (Gran Canaria) mientras realizaba una pintada contra el paro juvenil: “ 70% paro juvenil en las Canarias. Organízate y lucha”. Esa era la frase que Aisha escribió. La misma frase que, al parecer, disgustó tanto a los agentes vestidos de paisanos.

Los agentes le requirieron la documentación y le quitaron las llaves de su vehículo sin identificarse ellos previamente con la correspondiente placa. Aisha rechazó, en ese caso, identificarse si no lo hacían ellos previamente. Minutos más tarde, aparecieron dos coches patrulla que la agarraron del brazo, la zarandearon y la inmovilizaron hasta llevarla al coche de policía. Aisha les dijo: “Ustedes son los cuerpos represores del Estado”, según relata en esta entrevista del portal Kaos en la red. La joven denuncia que mientras la llevaban a la comisaría fue víctima de insultos y vejaciones. Los agentes se jactaban de ella diciéndole “Eres una niñata”, “Puta roja” o “Vete a Cuba”. Aisha pasó aquella noche en el calabozo.

Concentración por la libertad de la joven canaria el pasado 7 de septiembre

A lo largo de estos tres años, se dictó una sentencia de cuatro meses de prisión para Aisha por una supuesta “resistencia a la autoridad”. En principio no tenía antecedentes y no podía ser encarcelada, pero una infracción de tráfico, del tipo penal, reabrió su expediente y entonces las autoridades sí encontraron motivos para meterla en prisión.

“Me acusan de "resistencia a la autoridad", si "resistirme" es decirle a la policía que no tiene derecho a tocarme y tras múltiples amenazas responderles "Ustedes son unos cuerpos represivos de la autoridad", SÍ, ME RESISTÍ”, así expresaba Aisha en un reciente post de Facebook a raíz de los motivos de su condena. La acusan por una supuesta resistencia a la autoridad porque realmente una pintada se resuelve con una sanción administrativa.

Ordenaron su ingreso en prisión para 19 de marzo de 2015, pero ese día una petición de indulto solicitada por 34 organizaciones canarias logró detener el proceso y evitar la entrada en prisión de la joven. Hasta ahora.

Hace solo una semana, Aisha entró en prisión para cumplir una condena de cuatro meses. Varias organizaciones canarias denuncian que Aisha no es una presa más: su encarcelamiento responde a una política represora del Estado. "Aisha es una conocida militante en Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), el partido independentista canario, participa en brigadas internacionalistas y su madre es una figura histórica en el ámbito sindical y en la lucha por los derechos de la mujer", explica Airam a Playground, amigo íntimo de Aisha y compañero de partido desde 2011.

"Nosotros lo que defendemos es que lo que se condena aquí no es el hecho concreto de las pintadas. Se está condenando toda la trayectoría de Aisha. Siempre ha estado muy implicada en movimientos sociales, desde pequeña, porque viene de una familia de militantes y participa desde hace mucho tiempo en sindicatos y partidos". El compañero de Aisha explica que la joven, que ahora tiene 25 años, es una de las personas en Gran Canaria más implicadas en los movimientos sociales y de solidaridad internacional, sobre todo con Marruecos o Latinoamérica.

Airam aún no ha ido a visitar a Aisha a prisión, pero sí ha podido hablado con la madre de la chica. "Me dice que está completamente bien, además ha recibido mucho apoyo de los presos que se habían informado antes de que ella ingresara en prisión. También me ha dicho que le está sirviendo para conocer a muchas presas encarceladas injustamente o por motivos menores, como una madre de 24 años que robó potitos para sus bebés. Está convencida de seguir con la lucha después de la cárcel y dentro de la misma".

El encarcelamiento de Aisha es, ante todo, un encarcelamiento político. La CNT expresó hace poco su solidaridad y apoyo ante su entrada en prisión el pasado 11 de septiembre. Diversos colectivos han organizado concentraciones para pedir la libertad de Aisha, algunos muros del archipiélago se han llenado de mensajes que también reclaman la libertad de la joven.

La madre de Aisha, Lucy Rodríguez, escribió este emotivo post coincidiendo con el ingreso en prisión de su hija:

“Este 11 de septiembre he amanecido pensando en la persona más importante de mi vida, mi hija, que entrará esta tarde en prisión pero, como ella misma dijo, con la cabeza bien alta porque los culpables son ellos, los explotadores. Toda mi admiración y amor para la mujer valiente, digna y revolucionaria en que se ha convertido".