El twitter de Kenny G es una de las cosas más inclasificables de internet

Kenny G quizás ya no bata récords de ventas —el saxofonista ha vendido 75 millones de discos a lo largo de su carrera—; sí es cierto, sin embargo, que parece dispuesto a mantener su status, si bien no en la industria discográfica, si en los dominios de internet.

Aunque sea convertido en meme. En automeme.

Grab Monday by the horns! You can do it, I believe in you!! pic.twitter.com/JVAeNbvtfn — Kenny G (@kennyg) 6 de febrero de 2017

Si no hace mucho os contamos cómo Kenny daba un concierto por sorpresa en un avión de pasajeros, ahora queremos descubriros la plataforma desde la que el saxofonista parece dispuesto a romper internet en mil pedazos: su cuenta de Twitter.

Siguiendo la máxima del ‘atácate a ti mismo antes de que lo haga otro’, Kenny G ha construido un mausoleo a su propia figura, tan autoconsciente y autoparódico que cualquier broma externa sobre el saxofonista, sea tuya o mía, está condenada al fracaso. De verdad: Kenny G se ha pasado a Kenny G.

Mirad, por ejemplo, estos equívocos sexuales entre ‘sexo’ y ‘saxo’.

Had a sax dream last night. This is what it looked like 🎷 pic.twitter.com/Kp8UEj2S6B — Kenny G (@kennyg) 11 de abril de 2017

When you're walked in on during sax pic.twitter.com/WredFCMsZi — Kenny G (@kennyg) 19 de abril de 2017

No os vayáis, que hay más.

And that's the shelf with all my saxual conquests pic.twitter.com/f6QNhGkxlA — Kenny G (@kennyg) 3 de mayo de 2017

When you throw your own sax party but nobody came pic.twitter.com/UzXYPPJqNo — Kenny G (@kennyg) 28 de abril de 2017

El 90% de los tweets que lanza Kenny son, de hecho, pequeños chistes sobre saxos. ¿Quién le puede censurar por ello, a estas alturas? Sería como pedirle a Slayer que bajasen el volumen en sus conciertos.

What should today's plan be? — Kenny G (@kennyg) 16 de noviembre de 2016

El 10% restante, según podemos ver, lo completan bromas con la letra que le sirve de apellido.

I keep it G in the streets. pic.twitter.com/L7pBktJh9N — Kenny G (@kennyg) 27 de diciembre de 2016

El golf, otra de las obsesiones que explota Kenny en su Twitter.

When they're talking, but you don't see the shade pic.twitter.com/FYDBN2RRBb — Kenny G (@kennyg) 12 de abril de 2017

I am the one who swings pic.twitter.com/4dgI4XIP2r — Kenny G (@kennyg) 27 de marzo de 2017

“Mis manos son para una única cosa: tocar el saxo”, dice Kenny en el siguiente mensaje; la joya de su corona. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y este tweet es una de ellas.

My hands are for one thing only: playing sax pic.twitter.com/ncuJJUBBAg — Kenny G (@kennyg) 26 de noviembre de 2016

En el próximo debate sobre los límites del humor, todos los participantes deberían llevar esta foto en la cartera.

How to take a shot 101: serenade it first pic.twitter.com/Hm95Pbch47 — Kenny G (@kennyg) 22 de abril de 2017

Según haces scroll down en el Twitter de Kenny G, te das cuenta de que el doble sentido es uno de los pilares de su obra (escrita). En este otro mensaje, jueguetea con la expresión 'getting high', que puede significar tanto 'elevarse' como 'drogarse'.

Para terminar, y aunque el calendario no acompañe, no podemos olvidar las tarjetas personalizadas que nos regaló por San Valentín.

Hope everyone enjoys a saxy #ValentinesDay today with your loved ones :) pic.twitter.com/PsCHR2ZfRi

— Kenny G (@kennyg) 14 de febrero de 2017

En el Twitter de Kenny G, cada día es San Valentín.