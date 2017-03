Este es el libro que recoge las fotos censuradas en Instagram

Si alguna vez te has preguntado cómo son las fotos que fueron eliminadas de Instagram, ahora las puedes ver en el libro Pics of It Did not Happen: Images Banned from Instagram.

Se trata del resultado de un llamamiento que hicieron las artistas Arvida Byström y Molly Soda a la comunidad pidiendo a instagrammers que les enviaran sus fotos censuradas. De este modo, imágenes que un día fueron eliminadas de la red, han vuelto a ver la luz.

Uno de los grandes protagonistas de estas fotos son los cuerpos femeninos que, como dijeron las autoras del libro a Dazed "están constantemente vigilados, ¿por lo que, por qué sería diferente en Instagram?".

Esto les llevó a ofrecer una variedad de imágenes de cuerpos de mujeres, de relaciones sexuales y de seflies de mujeres desnudas para mostrar de qué forma conviven las normas de las redes sociales y las costumbres sociales en las que los cuerpos están involucrados.

"Como mujeres, crecemos aprendiendo a criticar nuestros propios cuerpos y los de otras mujeres. Hay un gran sentimiento de vergüenza que lo empapa todo. Un gran temor rodea al cuerpo femenino, ya que la fotografía de un desnudo se convierte inmediatamente en pornográfica incluso si hay esa intención", dijo Soda a Dazed.

Las directrices de Instagram indican que se eliminará cualquier imagen "violenta, desnuda, parcialmente desnuda, discriminatoria, ilegal, infractora, odiosa, pornográfica o sexualmente sugestiva".

A pesar de que algunas de estas fotos violan las reglas, hay otras como la de una mujer con hijab que habla por el móvil o la de la poeta Rupi Kaur que aparece en la cama con una mancha de regla, que no entran en confrontación con ellas. Algo que nos hace poner en duda qué criterio sigue la red social para aplicar su censura.

[Vía Dazed]