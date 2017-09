La leyenda del krautrock Holger Czukay muere a los 79 años

Inner Space Studio, Weilerwist, Alemania: fue allí donde el grupo Can, pioneros del krautrock germano, grabaron sus trabajos más afamados; el estudio de sonido acabaría convertido, a su vez, en la residencia de Holger Czukay, fundador y bajista de la banda.

Fue precisamente en el Inner Space Studio donde un vecino de Czukay, al no tener noticias de él durante varios días, encontraría el cuerpo sin vida del músico, que falleció a la edad de 79 años por causas que aún se desconocen.

En 1968, Holger Czukay fundaría, junto a Irmin Schmidt (teclados), Jaki Liebezeit (batería) y Michael Karoli (guitarra), el grupo proto-krautrock Can. Con influencias que iban de los Beatles a la Velvet, pasando por Frank Zappa o Jimi Hendrix, Czukay y los suyos acabarían practicando un sonido novedoso, el krautrock, que mezclaba elementos del rock, el jazz y la psicodelia.

Las influencias de Can se dejarían notar en las generaciones posteriores, teniendo ecos en estilos tan dispares como la new wave, el techno o la electrónica trance.

Czukay no solo pondría su bajo al servicio de la banda en álbumes como Monster Movie, sino que también haría el papel de productor e ingeniero de sonido a los mandos del Inner Space Studio. La última referencia que Holger grabaría con Can lleva el nombre de Saw Delight, publicado en 1977, año a partir del cuál, aunque seguiría colaborando puntualmente con sus antiguos compañeros, el músico alemán iniciaría una carrera en solitario.

Como solista, Czukay entró en su etapa más experimental: empezó a flirtear con diversos formatos de grabación y reproducción de sonido, creando paisajes sonoros llenos de sampleos y efectos de audio inconcebibles. De entre sus aliados en esta etapa destacan Brian Eno y Eurythmics.

En los últimos años, el alemán siguió en activo, grabando en 2015 la que sería su última referencia: el asombroso álbum Eleven Years Innerspace.