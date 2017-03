El increíble fail de 'Juego de Tronos' para anunciar la séptima temporada

Un día cualquiera, en una reunión de publicistas de Juego de Tronos:

-Tenemos que hacer una campaña espectacular para anunciar el estreno de la séptima temporada. ¿Ideas?

-¡Ya lo tengo! Quememos un bloque de hielo y que dentro aparezca la fecha.

-¡Genial! Manos a la obra.

Algo parecido debió de ocurrir en el momento en el que se decidió cómo seria el anuncio de la nueva temporada. La idea parecía inmejorable, así que se puso en marcha el jueves. Los usuarios debían comentar “FIRE” en un Facebook Live para quemar un enorme bloque de hielo. Una vez quemado, aparecería la fecha indicada.

Sin embargo, después de más de una hora esperando, la señal se cortó por problemas técnicos. No es que la conexión se hubiera cortado ni que el lanzallamas estuviera defectuoso. Simplemente, el bloque tardó muchísimo más de lo esperado en derretirse.

Se volvió a intentar por segunda vez. Esta vez la emisión en vivo invitaba a que los usuarios escribieran “¡DRACARYS!” para activar varios lanzallamas. Pero nada. El hielo no se derretía.

Al final, la cadena decidió cortar por lo sano y volvió a un streaming que acabó con una animación que mostraba la fecha. Todo mientras lo anunciaba en sus redes sociales. Ya sabíamos cuando iba a llegar la nueva temporada:

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ