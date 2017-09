Prepara las maletas: abre la primera tienda oficial de ‘Sailor Moon’ en Japón

Vía Mark Julio ( マークマン)‏ @MarkMan23

Coincidiendo con el 25 aniversario de su serie de televisión, Sailor Moon cuenta desde el pasado sábado con su primera tienda en Harajuku, Tokyo.

Aunque otros establecimientos habían adornado temporalmente sus espacios con pop-ups de Sailor Moon, la Sailor Moon Shop de Harakuju es el primer local permanente basado en el universo creado por Naoko Takeuchi.

¿Qué podemos encontrar en su interior? De todo: llaveros, fundas de móvil, ropa, accesorios y, por supuesto, mangas y vídeos de la serie. La joya de la corona, sin embargo, es el material exclusivo de Sailor Moon que solo se podrá conseguir personándose en la tienda.

Sí, fans de Usagi Tsukino: tendréis que peregrinar a Japón…

… aunque sea solamente para deleitaros la vista.

Couldn’t make it to the Sailor Moon Cafe, but I was able to stop by the Sailor Moon Store (Harajuku La Foret, 1.5F)! Neat stuff for fans! pic.twitter.com/GCHsmv6rC5