La impresionante vuelta a los escenarios de Gorillaz, en 6 vídeos

El primer concierto de Gorillaz en cinco años, aquél en el que interpretarían por primera vez en directo Humanz, su nuevo trabajo, sería en Londres.

Aunque nadie sabía exactamente dónde.

El mismo día del concierto, a última hora, se anunció que el directo sería en Printworks, al sudeste de la ciudad británica, y hasta allí se trasladó una multitud de fans para escuchar en primicia las nuevas canciones de Gorillaz.

Gracias a las redes sociales ahora podemos saber cómo fue ese concierto.

“Gracias por venir esta noche”, le dijo Albarn a sus seguidores. “Tenemos aquí con nosotros a casi todos los que colaboran en el nuevo disco”.

Y es que el lineup de artistas invitados que Albarn y sus músicos tenían preparados para esa noche era sencillamente impresionante: Kelala, Danny Brown, Kali Uchis, De La Soul, Pusha T, Jehnny Beth de Savages o Jean-Michel Jarre subían y bajaban del escenario del Printworks entre las ovaciones del público.

Aquellos que no pudieron estar en Printworks, como Popcaan, D.R.A.M. o Vince Staples, aparecieron en la pantalla gigante que presidía el escenario, junto a los dibujos animados Noodle, Murdoc y Russel, los miembros virtuales de Gorillaz.

Kali Uchis and Gorillaz performing "She's My Collar" last night! 🌹 pic.twitter.com/xnNXilRex6 — Kali Uchis Updates (@LaUnicaUpdates) 25 de marzo de 2017

Ni que sea por el morbo que genera la supuesta rivalidad Blur-Oasis, de entre toda la plana mayor de músicos que acompañaron a Gorillaz el pasado viernes, el invitado del que más se está hablando es de Noel Gallagher, que subió al escenario con Albarny Beth para interpretar We Got the Power.

Además de interpretar Humanz en directo, Gorillaz tocaron algunos de sus grandes éxitos como Kids with guns, Feel Good Inc o Clint Eastwood —esta última, por primera vez en directo junto a Del the Funky Homosapien.

Albarn le dijo a la audiencia que, si querían un bis, podrían tenerlo al momento, gritando al unísono “rebobina”. La palabra era aullada por el público tras cada canción, pero en ninguna tan fuerte como en Let Me Out, con Pusha T, el primer ‘rebobinado’ de la noche.

“Tocaríamos el álbum entero de nuevo, pero no creo que nos dejen”, dijo Albarn al final del concierto, asegurando que los invitados de esa noche repetirían en el Demon Dayz, el festival creado por el mismo, donde Gorillaz serán los cabezas de cartel durante su primera edición.

Los que no pudimos asistir a este concierto, del que todos los beneficios se destinarán a una ONG de voluntarios en Siria, podremos escuchar Humanz a partir del 28 de abril.