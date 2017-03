Una imitadora de Lorde hace que los asistentes de una fiesta crean estar viendo la real

Lorde es de Nueva Zelanda, así que le idea de que la cantante se plante en una fiestecilla local para hacer una performance sorpresa es improbable, pero no imposible. Como de noche todos los gatos son pardos y después de unos bailes todos vamos un poco sobrados de entusiasmo, muchos de los asistentes a una pequeña fiesta en Auckland se fueron convencidos de que la actuación que acababan de presenciar era la de auténtica Lorde.

No Lights, No Lycra es una fiesta que se realiza en diferentes lugares del país. En Auckland la fiesta se realiza en la biblioteca Grey Lynn (es una fiesta en la que está prohibido el consumo de alcohol y drogas), su organizador es un tal Craig Neilson, que anunció tanto en el evento de Facebook como en el grupo de No Lights, No Lycra que habría un invitado secreto muy especial.

"Nuestro super ultra invitado especial mañana no os decepcionará. ¡No puedo darle suficiente bombo a esto!".

Total, que entre que la fiesta se hace a oscuras y que la imitadora Hannah Horsfield debe ser bastante crack, más de uno y más de dos volvieron a su casa pensando que acababan de escuchar a la mismísima Lorde cantándoles en directo Green Light.

Hay que ser muy optimista para pensar que por una entrada de siete dólares va a venir Lorde a cantarte un temita, anyway.

"¿Esos han sido los mejores siete dólares que me he gastado en mi vida! Gracias Lorde".

"Sabes que estás en Auckland City cuando Lorde aparece de casualidad como invitada sorpresa en tu fiesta local No Lights, No Lycra en la biblioteca", comentaba uno de los asistentes en Facebook. Otro le daba las gracias, "Lorde, eres una ninja y no teníamos ni idea, vaya sorpresa nos has dado, y tu voz en directo fue increíble en esa pequeña sala oscura".

El pastel se descubrió gracias al tuit de uno de los emocionados asistentes.

"Cuando vas a No Lights, No Lycra y la última canción es de Lorde cantando en directo Green Light".

Al que respondió la madre de Lorde para decirle que su hija y ella estaban en el momento en Londres.

Incredible! @lorde was the surprise adjudicator at my junior certificate debate last night! — Joseph Moore (@josephmoore1) 27 de marzo de 2017

"¡Increíble! Lorde fue la moderadora sorpresa en mi último debate en clase ayer por la noche".

More like No Lights No Lorde lololol — Eli Matthewson (@EliMatthewson) 27 de marzo de 2017

"Más noches de No Lights, No Lorde, lol".

Name a more iconic Auckland hoax than @lorde performing (not performing) at No Lights No Lycra — Eddy Dever (@EddyDever) 27 de marzo de 2017

"Nombra una broma más icónica en Auckland que Lorde actuando (bueno, no actuando) en No Lights, No Lycra".