Este ilustrador dibuja las perversiones más retorcidas de los anuncios de contactos

¿Qué son todos esos dibujos de duelos de pollas, cubanas masculinas, coprofagia y meados? ¿Por qué hay descripciones tan gráficas al lado de éstos? ¿Por qué solo nos muestran parafilias masculinas? (no kissing).

Un proyecto gráfico del británico Dominic Myatt, se adentra en los páramos más oscuros de la web de anuncios clasificados Craiglist —es decir, la sección de hombre-busca-hombre— para tomar algunos de los clasificados más rocambolescos y convertirlos en ilustraciones repulsivas.

“No me sentía cómodo, como hombre, incluso como hombre gay, dibujando anuncios en los que estuviesen involucradas mujeres”, dice Myatt de (no kissing), un proyecto que solo toma de Craiglist anuncios publicados por varones . “Habría sido muy extraño si me hubiese puesto en contacto con ellos; sentía, si les hacía perder su tiempo, que los estaba utilizando. Que se mantuviese ese anonimato, además, me permitía imaginar con libertad los escenarios que plasmo en mis páginas, hayan ocurrido éstos o no”.

Aunque los anuncios que reinterpreta Myatt son altamente inauditos, el dibujante ha tenido que descartar algunos, por lo difícil que es representar según qué parafilias. “El anuncio más extraño que me he encontrado es el de alguien que buscaba un granjero que ‘lo comprase’. Quería vivir en una granja y que lo tratasen como a un cerdo. Decía que su carne sería ‘sabrosa’, sin especificar si lo que buscaba era o no una relación caníbal”.

“Otro que me pareció interesante fue un hombre que quería celebrar un ‘campeonato de comparar prepucios. Imagínate: un grupo de tíos (heteros) que querían compararse los miembros unos con otros en una habitación de hotel. Obviamente, parecía una excusa tan buena como cualquier otra para tener relaciones homosexuales. ‘Oh, podríamos simplemente quedar y compararnos las pollas’. Como si eso no fuese nada homoerótico”.

Las notas que acompañan los dibujos de (no kissing), los anuncios de los que el dibujante coge inspiración, tienen una desesperación y una urgencia patentes. “Los que los postean están realmente ansiosos por encontrar a alguien esa noche”, elucubra el autor. “Muestran lo poco que les importa que se les pueda juzgar, como queriendo decir: me da igual lo que pienses de mí, es mi fetiche y punto”.

El autor incide que en, probablemente, todos estos anuncios nunca fuesen respondidos. “La sección hombre-busca-hombre es como un outlet de deseos”, dice Myatt. Sea como sea, el dibujante deja claro que (no kissing) no tiene componente de crítica alguno. “No hay que afear la conducta a estos hombres”, remarca, “sino todo lo contrario: con mis dibujos, intento romper el tabú que rodea a este tipo de anuncios. Creo importante que seamos más tolerantes con los deseos y las necesidades sexuales de los demás, siempre que estos no supongan que un tercero salga herido”, termina Myatt. “O que te coman como a un cerdo”.