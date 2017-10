El hombre que inventó el botón de 'Like' se ha borrado Facebook del móvil

Vía Adobe Stock

Justin Rosenstein, ingeniero de Silicon Valley, no imaginó el impacto que tendría su invención en 2007. Era nada menos que el botón de ‘Like’ de Facebook. Rosenstein ha explicado ahora en un reportaje en The Guardian que para él tampoco es fácil sobrellevar su impacto.

El narcisismo exacerbado y esa cuantificación de los afectos le ha pasado factura, incluso a él, quien ha optado finalmente por eliminarse la app de Facebook de su móvil para restringir el número de horas que le dedica. También se ha bloqueado otras aplicaciones como Reddit o Snapchat. Snapchat, dice, “es como la heroína”.

El ingeniero, que ahora tiene 34 años, describe el botón de ‘Like’ como “destellos brillantes de pseudo-placer”, una de las características que en los últimos años han venido a configurar la “economía de la atención”. Y que en muchos casos está causando graves problemas de autoestima, sobre todo entre la población más joven.

Rosenstein se arrepiente, en parte, de haberlo creado. "Es muy común que los seres humanos desarrollen las cosas con las mejores intenciones y que tengan consecuencias no deseadas y negativas", recoge The Guardian. Sin embargo, lo cierto es que el 'me gusta' de Facebook resultó tan exitoso que al momento fue replicado en otras redes sociales como Twitter con su 'favorito'.

Rosenstein se muestra especialmente preocupado en cómo estas nuevas tecnologías (muy basadas en la aprobación y la likemania) afectan negativamente en la productividad de los usuarios, la concentración y la moral. Según este informe, clicamos el botón de nuestro móvil 2.617 veces al día.

Estudios recientes sugieren que la presencia de smartphones —incluso aunque estén apagados— deterioran nuestra capacidad cognitiva y posiblemente nuestro coeficiente intelectual.

( Vía The Guardian)