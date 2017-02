El error histórico de los Oscars que sirvió como perfecto resumen de la gala

Llevábamos toda la noche en vilo, atendiendo a una gala tan sobria como previsible, cuando llegó el momento cumbre. “¡El Oscar como mejor película es para La La Land!” dijeron Warren Beatty y Faye Dunaway, los míticos Bonnie & Clyde. Así es como la película de Damien Chazelle llegaba a lo más alto, por más que muchos no estuvieran de acuerdo con su victoria. Nada lejos de lo esperado.

Pero, dos minutos después del anuncio, mientras todo el equipo celebraba el triunfo, el productor de La La Land Jordan Horowitz se acercó al estrado y anunció la noticia:

Moonlight era la verdadera ganadora.

Entre la incredulidad y los vítores, Moonlight arrebató el título a La La Land en la que podría ser su gran noche. Horowitz se convirtió en algo así como un héroe del saber perder y una gala sosa pasó a ser una noche histórica.

Beatty y Dunaway se justificaron diciendo que el sobre que habían recibido no era el de la categoría de mejor película, sino el de mejor actriz, que fue para Emma Stone. Sin embargo, ella dijo más tarde que mantuvo el sobre entre sus manos desde que recibió el premio. Así que, o bien se trataba de la copia de seguridad, o bien nos estaban tomando el pelo.

Vía Pictoline

Pero este fallo no fue una simple anécdota, sino que ejemplificó a la perfección cómo fue la gala. En la noche que La La Land lo tenía todo para triunfar tras igualar el récord de nominaciones, la película de Chazelle, con seis estatuillas, se quedó lejos de lo que podría haber conseguido.

Para el filme fueron los galardones de mejor director, mejor actriz protagonista (Emma Stone), mejor dirección de fotografía, mejor diseño de producción, mejor banda sonora original y mejor canción original gracias a un City Of Stars interpretado magistralmente por John Legend.

En definitiva, La La Land ha conseguido los “premios gordos” técnicos y uno por la gran actuación de Stone, pero ha quedado eclipsada en el resto de categorías.

El guion que el propio Chazelle escribió se vio superado por el de Manchester frente al mar de Kenneth Lonergan. También esta película le arrebató a Ryan Gosling su estatuilla, gracias a un Casey Affleck que estuvo tan frío en su discurso como en su papel. El Hasta el último hombre de Gibson se impuso en montaje y mezcla de sonido. Y ni en vestuario (que fue para Animales fantásticos) ni en edición de sonido (La Llegada), dos categorías en las que parecía que iba a imponerse con facilidad, se salió con la suya.

Eso sí, como veníamos previendo unos días atrás, la ceremonia ha sido la más integradora hasta la fecha. El triunfo de Moonlight como mejor película y mejor guion adaptado es un reclamo para la comunidad negro y LGBTI. También han tenido un gran peso los afroamericanos en cuanto a actuaciones se refiere. Han conseguido el 50% de todas las premiadas, gracias a Mahershala Ali y Viola Davis.

En la categoría documental, O.J.: Made in America volvió a poner de moda el Juicio del Siglo, que marcó un impás en la lucha racial americana. Y la película iraní El Viajante consiguió imponerse entre las de habla no-inglesa. Lo más curioso de esta victoria es que su director, Asghar Farhadi, no pudo viajar a EEUU para recoger el premio debido a las medidas migratorias de Donald Trump.

Watch.Statement read on behalf of Asghar Farhadi denouncing "inhumane law that bans entry of immigrants to the US" pic.twitter.com/Rl5gusPD9k