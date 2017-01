El hijo de Liam Gallagher de Oasis acaba de debutar como modelo

El hijo del cantante de Oasis Liam Gallagher, Lennon, dio su salto a las pasarelas la pasada semana. Nuevo fichaje de la agencia Models 1 (la misma que representa a otros activos de la moda, como, por ejemplo, Linda Evangelista), Lennon se fogueaba el pasado fin de semana en la pasarela de Topman Design, celebrada durante de la Fashion Week de Londres.

Lennon, bautizado así en honor al Beatle que tanto admira su padre, se ha estrenado en el mundo de la moda con tan solo 17 años. De entro los looks que defendió, destaca aquél que cubría con una parka amarillo oscuro; por otra parte, el segundo outfit incluía una chaqueta con estampado de leopardo.

Liam Gallagher, su padre, no ha tardado en hacer público en Twitter lo “muy orgulloso” que estaba de Lennon.

Very proud of my boy Lennon for doing his first catwalk today LG X pic.twitter.com/fu966kfVJC