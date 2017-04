17 gamers explican la experiencia más terrorífica que han vivido con un videojuego

Los videojuegos de terror se han convertido en una de las experiencias más aterradoras que se pueden vivir desde el sofá de casa. Ponerte en el lugar del protagonista y adentrarte, dentro de su piel, en historias llenas de misterio y emociones fuertes, convierten a estos juegos en verdaderos chutes de adrenalina. Pero las maneras de pasar miedo en los videojuegos son muchas. Perder una partida o que se te borren los datos también pueden serlo. En Reddit han preguntado cuáles son las experiencias más terroríficas de los jugadores, y estas han sido algunas de sus mejores respuestas:

1

"En Resident Evil 4, estaba disparando al agua al final de un muelle pensando que así conseguiría un pez. Cuando ese pez gigante se me acercó y me comió, casi me cago encima".

2

"En el Metar Gear Solid 2, cuando Raiden aparece desnudo, hay una parte en la que el juego te dice que no te sientes tan cerca de la televisión y que debes descansar. Eran las 3 de la madrugada y estaba sentado justo enfrente de la televisión. No entendía cómo podía saberlo, así que apagué la consola. Cuando eres un crío, e stás tan inmerso en el juego que cuando rompe la cuarta pared te estalla la cabeza".

3

"Tenía nueve años y estaba jugando al primer juego de Los Sims con unos amigos. Cubrí una habitación de alfombras para que se viera ordenada. Luego encendí un fuego para que se viera acogedora. Inmediatamente, toda la habitación se prendió. Los padres de familia fueron atrapados y murieron . Los niños de la planta superior no podían salir del edificio y el fuego acabó matándolos. No podíamos cambiar la construcción, comprar nada o hacer clic en ningún comando (ni siquiera acelerar la animación) porque estaba prohibido durante los incendios. Mis amigos y yo asistimos horrorizados, durante más de cinco minutos, a la muerte de los personajes que habíamos creado".

4

"Mi hermana desenchufó la consola mientras se guardaba el archivo del Battlefront II y la tarjeta se dañó. Todo porque quería ver la televisión. Tenía cientos de horas en esa cuenta… todavía no lo he superado".

5

"Mi peor momento fue jugando a Animal Crossing para GameCube. Había una opción que permitía visitar la ciudad de un amigo poniendo su tarjeta de memoria en la segunda ranura. Cuando visitabas a alguien, el juego insistía mucho en que no debías apagar la consola mientras estabas en otra ciudad.

Y eso fue exactamente lo que pasó. Fue un accidente.

Cuando volví a encender el juego, mi personaje había cambiado. Donde antes había un rostro feliz ahora aparecían dos fosas negras para los ojos. El personaje estuvo un mes gritando sin parar, y todo mi dinero desapareció. Apagué el juego y comencé a llorar de miedo. Aparentemente, Nintendo hizo esto a propósito para castigar a las personas que hacían trucos con las partidas de otros jugadores, pero lo único que provocó en mí fue un susto de muerte".

6

"Lo pasé realmente mal con Eternal Darkness para GameCube. Recuerdo estar jugando en una noche tormentosa. Entré en una habitación y la televisión se puso en negro, poniendo “VID 1” en letras verdes en la parte superior de la pantalla. Mi gato tiene la costumbre de jugar con los cables detrás de la TV, así que le eché pensando que había sido él. Pero, al mirar detrás, los cables estaban conectados. Volví a mirar la pantalla y vi una escena terrorífica. ¡Mierda! Me hicieron pensar que había tenido problemas con el hardware para que bajara la guardia y provocarme un susto de muerte".

7

"Recuerdo la primera vez que maté un Peep en Roller Coaster Tycoon por ahogarlo por accidente en un lago, después de que eliminara el puente por el que accedió. Estuve traumatizada y dejé el juego por un tiempo. Más tarde, volví intentando ser más cuidadosa. Acabé creando una montaña rusa cuyos rieles volaron y acabó explotando, matando a todos los pasajeros".

8

"En la universidad invité a un amigo para jugar al Outlast alrededor de la 1 de la madrugada. Durante el juego, soporté todos los sustos estoicamente, sólido como una roca. Excepto un momento en el que una hoja entró por la ventana y cruzó la pantalla. Me caí de la silla del susto. Desde entonces, siempre que salimos en un día de viento en otoño, mi amigo hace comentarios elegantes sobre ello".

9

"Jugando al primer Resident Evil en mitad de la oscuridad me volví loco cuando un perro zombie atravesó la ventana justo delante de mí. Puedo recordarlo todo de ese momento".

10

"Con Diablo lo pasé realmente mal por sus múltiples escenas gore. Recuerdo un momento en el que abres una habitación y te la encuentras llena de personas desnudas y mutiladas, con entrañas por todas partes. Entonces un gran hijo de puta te grita “Carne fresca” y viene a por ti. Pero lo peor me ocurrió al final del juego. Estaba a punto de matar a Diablo cuando se produjo un fuerte trueno que apagó mi ordenador".

11

"Durante la introducción del Espantapájaros en Batman: Arkham Asylum me aterroricé. Pero no porque dé miedo, que también, sino porque el juego te hace creer que ha comenzado de cero y has perdido todo tu progreso hasta ese punto. Los desarrolladores realmente sabían cómo poner los pelos de punta a los jugadores".

12

"El primer pokémon shiny (una característica especial muy buscada por los jugadores) que encontré fue un Graveler. Utilizó explosión antes de que pudiera capturarlo".

13

"En Max Payne, el protagonista tiene una alucinación en la que aparece su bebé llorando y su esposa gritando. Todavía me provoca pesadillas".

14

"Tenía ocho años cuando jugué por primera vez a The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Esos malditos zombis a los que tienes que vencer para obtener la canción del me dejaron marcado. No estaba preparado para las partes más oscuras de ese videojuego".

15

"Recuerdo con mucho miedo Outlast: Whistleblower. Sobre todo un momento en el que el último villano casi logra cortar tus genitales con una sierra circular para poder violar la herida después. No va en broma".

16

"Mi (ahora ex) amigo eliminó mi partida de Pokémon cuando solo me faltaban dos para completar la pokédex".

17

"Casi todo lo que aparece en Bioshock genera pesadillas. Recuerdo específicamente la obra maestra de Sander Cohen, un artista de la ciudad que aparece en el juego. Hay una secuencia en la que los enemigos te emboscan al son del vals de las flores. En ese momento tienes que aguantar por tu vida mientras los movimientos de los enemigos y las explosiones actúan al son de la música. Es precioso a la par que terrorífico".