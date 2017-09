Hugh Hefner, fundador de Playboy, muere a los 91 años

Getty Images

El fundador de Playboy Hugh Hefner ha muerto a los 91 años, y lo ha hecho en su fortaleza más preciada: la Mansión Playboy de Holmby Hills, Los Ángeles.

“Mi padre”, escribió en un comunicado Cooper Hefner, “tuvo una vida excepcional como pionero mediático, siendo, además, una de las voces que encabezaron los movimientos sociales y culturales más importantes de nuestro tiempo, en lo referente a libertad a de expresión, derechos civiles y libertad sexual”.

Desde otras trincheras, otros análisis del mito: “La Mansión Playboy era, básicamente, un Zoo de Mujeres”, escribía hoy en Twitter la ensayista Caitlin Moran. “Un zoo de mujeres en bragas”. ¿Quién va a negarlo? El harén de playmates que habitaba la mansión de Hefner era público y notorio, así como sus accesorios –orejas y cola de conejo– y sus condiciones postcontractuales –las modelos, cuenta la leyenda, siempre debían estar sexualmente predispuestas a acostarse con su jefe.

Hugh Hefner lanzó la revista erótica Playboy en 1953. El primer número, redactado y maquetado en la cocina de Hefner, consiguió salir adelante gracias a los 8.000 dólares de inversores privados, y logró vender la friolera de 50.000 ejemplares.

Además de la sexualidad explícita que podía encontrarse en sus páginas, Playboy consiguió también firmas como las de Ray Bradbury, Jack Kerouac o Margaret Atwood. ¿La primera entrevista del magazine? Miles Davis. Tras ella, vendrían Fidel Castro, Jimmy Carter o Frank Sinatra.

A lo largo de los años, la marca Playboy se expandiría más allá de la revista: ropa, perfumes, joyería y otros accesorios fueron marcados con su distintivo logo, haciendo que Playboy Enterprises facturase, gracias también a la distribución internacional del magazine, cerca del billón anual.

Aunque en los últimos años fue Cooper Hefner el encargado de dirigir la empresa paterna, la imagen de Hugh Hefner siempre permaneció indisociable a la de Playboy: su batín de seda, su pipa y su gorro marinero, lo convirtieron en un personaje tan icónico y reconocible como Mickey Mouse o Superman –a diferencia de estos dos, Hefner era de (y se dedicaba a la) carne.

En 1959, seis años después de que el primer número de Playboy llegase a los kioskos, Hefner se divorciaba de Mildred Williams, su primera mujer. Fue entonces cuando inauguró la primera Mansión Playboy, en Chicago, trasladando allí su residencia y dando inicio a la vida ostentosa y promiscua de la que ha hecho gala en las últimas décadas.

El 'playboy' original, sin embargo, se casaría dos veces más; la última de ellas con Crystal Harris, de 31 años, a la que ahora deja viuda. Su legado incluye cuatro hijos: David, Marston, Cooper y Christie, que llevó las riendas de Playboy Enterprises durante más de 10 años.

¿Momentos extraños de su carrera? Dos highlights: el primero, producir el Macbeth que dirigió Roman Polanski en 1971; el segundo, transmutarse en Presidente de los Estados Unidos para la chalada y sangrienta El Vengador Tóxico IV.

Preguntado por The New York Times, en 1992, sobre aquello que lo hacía enorgullecerse más, Hefner decía sentir que había cambiado la actitud que la gente tenía respecto al sexo. “He normalizado la noción de sexo premarital, y eso me produce una gran satisfacción”.