Todo el mundo está preguntándose si esta foto de Miley con Obama es real

La foto tiene apenas un día, pero ya anda cerca de conseguir los dos millones de likes en Instagram: Miley Cyrus, en bikini y pantalones de chandal, pasea junto a un Barack Obama de estilo informal, gorra incluida. “Nunca posteo fotos de paparazzis”, escribía Miley en la descripción, “pero uh…”.

I never post pap photos but uh ...... @barackobama Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:15 PDT

Entre sus seguidores, son mayoría los que dieron la foto por buena –“¿Qué hacíais los dos juntos?” o “¡Me encanta!” son, en el momento de escribir esto, algunas de los últimas respuestas que encontramos en el post.

Algunos más suspicaces, sin embargo, empezaron a señalar que la imagen era un montaje. Esta teoría se refuerza si nos fijamos en la marca de agua que aparece al lado de Obama: @aligutyedits.

Accediendo a dicha cuenta, nos encontramos imágenes como ésta.

#InternationalKissingDay @paulmccartney 🐻🌹💏 Una publicación compartida de Miley Cyrus Art 💙🌊 (@aligutyedits) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 10:43 PDT

O como ésta.

Vote @mileycyrus for @teenchoicefox he said. 🤘🏼 Una publicación compartida de Miley Cyrus Art 💙🌊 (@aligutyedits) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 11:39 PDT

Por lo que no: no parece que la foto posteada por Miley sea cierta. Lo que nadie puede negar es la capacidad de la cantante para trollear no solo a buena parte de Internet, sino a la plana mayor de sus seguidores.