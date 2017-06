Tienen 16 años, son musulmanas y tocan heavy metal: VoB rompen estereotipos a guitarrazos

Firdda, Eusi y Widi son tres jóvenes musulmanas de 16 años de una región del oeste de Java, en Indonesia. Y son también las componentes de Voice of Baceprot (VoB), un grupo de metal femenino que ha irrumpido con fuerza en la escena musical asiática rompiendo todos los moldes.

Versionan canciones de Pearl Jam o Metallica, nunca actúan sin su hiyab y desafían los estereotipos de género con un discurso feminista que alienta a las chicas de su edad a que hagan lo que les de la gana y no tengan miedo de ser diferentes.

Todo empezó en un colegio hace unos tres años. El trío, originario de una zona del este de Java, en Indonesia, descubrió el heavy metal gracias a su profesora (que ahora es su manager). A partir de ahí empezaron a ir al local de ensayo todos los días después del colegio. VoB recorren escuelas y escenarios con sus berridos y riff de guitarra interpretando sus propios temas y versionando los de otros.

VoB también significa “ruidoso” en indonesio.

“Me enamoré del metal desde la primera vez que lo escuché. Me parecía muy rebelde”, explica Firdda, la vocalista y guitarrista, en un reportaje en The Guardian. “Creo que nos encontramos a nosotras mismas a través de la música”.

Erza Satia, la profesora de música de 35 años que las introdujo en este género, explica que entre algunos entornos conservadores dentro del Islam se ve el metal como algo satánico. “ Pero hay muchos matices dentro del género. Nosotras estamos mostrando algo distinto”, explica.

Algunos líderes religiosos han intentado sabotear conciertos de VoB cortando el cable de sonido o enviándoles mails y llamadas amenazantes.

El 90 por ciento de los 250 millones de habitantes de Indonesia son musulmanes y la mayoría practican una versión moderada de esta religión, aunque hay regiones más conservadoras, como la de Garut, donde nació el grupo.

Pero la banda no se amedrenta. “ Podemos tocar metal y proteger nuestra moral. Por supuesto que el metal y el islam son compatibles. ¿Por qué no?, explica Firdda al The Guardian. “ El metal es solo un género musical. El problema es que a menudo se asocia con cosas malas, pero no tiene por qué serlo”.

La energía y determinación del joven trío les ha valido un reconocimiento que continúa creciendo. Su mensaje al mundo está claro: mostrar la independencia de la mujer musulmana y desterrar todos los estereotipos.

" Creo que hay que apoyar la igualdad de género porque siento que tengo que explorar mi creatividad sin renunciar a mis obligaciones como mujer musulmana", explicó la vocal en otra entrevista para Reuters.

El resto poco más tenemos que añadir: ojalá más bandas como VoB.