Un festival sueco cancela su edición de 2018 al no poder frenar las agresiones sexuales

Foto de Daniel Âhs Karlsson

Los organizadores del festival de Bravalla, uno de los principales festivales de música en Suecia, anunciaron este sábado a través de un post de Facebook que cancelan su próxima edición en 2018.

El motivo: el festival ha recibido más de una docena de denuncias de agresiones sexuales en los primeros tres días de festival, además de una denuncia de violación del pasado viernes por la noche.

"No hay palabras para expresar lo tristes que estamos por todo esto, lo lamentamos y comentamos de forma tajante. Esto no está bien. No aceptamos que estas cosas ocurran en nuestro festival", expresaron en un comunicado los organizadores.

Organizado desde 2013 a las afueras de Norrrköpink, en el norte de Suecia, este festival se ha convertido en un festival de referencia en el país escandinavo. En 2016 reunió a más de 50.000 personas.

Los organizadores sostienen que han hecho "todo lo posible" para garantizar un espacio de seguridad para todas las mujeres y que, sin embargo, no lo han logrado. "Algunos hombres, porque estamos hablando de hombres, parece que no saben comportarse. Es una vergüenza", agregan en el comunicado.

El año pasado este mismo festival cerró la edición con cinco casos de violaciones y doce más de abusos sexuales. Algunas bandas que actuaron en la pasada edición, como Mumford & Sons, anunciaron en un comunicado que no participarían en el mismo festival hasta que no se garantizara un espacio seguro para todos los asistentes.

"No volveremos a este festival hasta que no tengamos la certeza de que la policía y los organizadores están haciendo todo lo posible para combatir la violencia sexual", explican.

Según la televisión pública SVT, la filial sueca de FKP Skorpio, que se encarga de organizar el evento, también atraviesa problemas financieros y perdió el año 75 millones de coronas suecas ( casi 8 millones de euros) al cerrar el año.

Se desconoce si esto ha podido tener alguna incidencia en su decisión.