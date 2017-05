Los seguidores de Harry Potter están alucinando con el tráiler de esta precuela hecha por fans

Si ahora mismo os dijera que Warner Bros ha emitido por sorpresa este tráiler sobre una película oficial de Voldemort, pocos dudaríais de su autenticidad:

Los efectos especiales, el vestuario, las interpretaciones y la banda sonora parecen sacadas directamente de la saga. Sin embargo, no se trata de la nueva película de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, sino de un fan-film de Tryangle Films.

Mientras en el cine están desarrollando las aventuras de Newt Scamander en busca de criaturas extrañas, en esta productora han decidido contar los orígenes de "El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado". A través de los datos facilitados por los libros de J.K. Rowling, han ideado una historia ficticia sobre cómo Voldemort llegó a ser quien es.

Lo cuentan a través de los ojos de Grisha Mac Laggen, heredera de la casa Gryffindor creada especialmente para la película. Después de que se encontraran los restos sin vidas de Hepzibah Smith, descendiente de la familia Hufflepuff, Laggen comienza a investigar sobre la magia negra hasta toparse con Tom Riddle, quien en el futuro se convertiría en Lord Voldemort.

Los fans más férreos reconocerán pronto a Hepzibah Smith. En los libros, es quien posee la copa de Helga Hufflepuff y el guardapelo de Salazar Slytherin, dos de los horrocruxes que acaba utilizando Voldemort para guardar su alma. Además, en el tráiler también aparece la ciudad de Londres y varios detectives de la época, por lo que parece que imitará a la perfección la ambientación de Rowling.

El estreno de Voldemort: Origins of the Heir está prevista para otoño de 2017. Sin embargo, su proceso no ha sido nada simple. Cuando estaban en pleno recaudación para financiar el proyecto a través de Kickstarter, Warner Bros advirtió que retiraran el proyecto. Finalmente, han llegado un acuerdo con la productora para conseguir seguir adelante con la película. Un hito que demuestra el buen hacer de sus autores.