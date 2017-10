La exnovia de Jim Carrey le acusa en una carta de introducirle en la prostitución y la cocaína

Jim Carrey

Hace dos años que Cathriona White, exnovia del actor Jim Carrey, se suicidó. Pero ahora se han sabido más detalles que empujaron a la joven a quitarse la vida a través de una carta que se ha encargado de difundir la propia familia.

Los padres de White señalan al actor como responsable de la muerte de su hija en base a lo que relata la propia White en la carta que escribió antes de morir, y en la que se dirige directamente al actor y habla de algunas malas experiencias que vivió junto a él.

“Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí, pero me rompiste como persona Jim. Yo quería conseguir a Jekyll, pero en lugar de eso tuve a Hyde. Porque te quiero, habría atrapado a Hyde durante todo el año para estar con Jekyll, pero me echaste de tu vida cuando tuviste lo que quedaba de mí que valía la pena”, describe en el escrito.

Los padres de White creen que Carrey fue “irresponsable” por proporcionarle a su novia, en ese momento, “sustancias ilegales” (drogas), aun a sabiendas de que él conocía perfectamente la predisposición de la joven a la “depresión y que previamente había intentado quitarse la vida”.

Por otro lado, la misma carta de White también señala a Jim Carrey por haber infringido, supuestamente, daño psicológico.

( vía Entertaintment Weekly)