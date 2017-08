La ex-mujer de Joss Whedon pone en duda el feminismo del director en una impactante carta

- Entonces, ¿cómo es que creas esos personajes femeninos tan fuertes?

- Porque todavía me continúas haciendo esa pregunta.

La cita, pronunciada por Joss Whedon en su famoso discurso de Equality Now hace ahora diez años, es ya indisociable de la figura del director, de la misma forma que el “si no puedo bailar no es mi revolución” de Emma Goldman o el “nunca formaría parte de un club que admitiese como socio a alguien como yo” de Groucho Marx. Es su wisdom inmortal.

El creador de Buffy Cazavampiros, mediante una narrativa en la que las mujeres ocupaban un papel troncal, estaba considerado uno de los creadores con una conciencia feminista más palpable. Ya no solo es que su obra como guionista y director contara con roles femeninos fuertes, sino que, siempre que tenía la oportunidad, ofrecía un discurso comprometido con la igualdad de género: “No sé si me gustaría trabajar en Doctor Who”, dijo en una ocasión. “Mejor vuelve a preguntarme cuando el Doctor sea una chica”.

Ahora el Doctor es una chica; pero, ¿sigue siendo Whedon un aliado en la pugna feminista?

“Joss nunca ha reconocido lo hipócrita que había sido predicando ideales feministas cuando, al mismo tiempo, me arrebataba la posibilidad de conocer la verdad para poder tomar decisiones sobre mi vida y sobre mi cuerpo”, escribe Kai Cole, la que ha sido mujer de Whedon durante 16 años.

En una carta publicada en The Wrap, Cole confiesa cómo Whedon le fue infiel de forma reiterada, puesto que no cree que “continuar manteniéndome en silencio sea bueno para mí o para cualquier otra mujer”.

“Joss admitió que en la última década y media había tenido múltiples aventuras, algunas incluso sentimentales, con sus actrices, compañeras de trabajo, fans y conocidas”, continúa Cole. “Siempre ha tenido un montón de amigas, y me decía que era porque su madre le había dado una educación feminista, razón por la cuál se entendía mejor con mujeres que con hombres; juraba que las admiraba y las respetaba; que no había ningún interés lujurioso oculto en todo ello”.

“Le creí y confié en él”.

La carta continúa, su lectura no es agradable, y la pregunta no deja de asaltarte párrafo a párrafo: ¿Puede un hombre tener un discurso feminista a la vez que comete adulterio? ¿Son mierdas como “todo vale en el amor y en la guerra” las que nos han hecho creer que se puede tener una imagen pública desatendiendo la privada?

Es más: dejando de lado la carta de su ahora exmujer, ¿es la imagen pública de Joss Whedon tan prístinamente feminista? Polémicas como Charisma Carpenter de Angel sugiriendo que Whedon la despidió por estar embarazada o las babosas anotaciones en su guión para una película jamás realizada de Wonder Woman ya pusieron en entredicho su compromiso para con las cuestiones de género.

Hay un momento en la carta de Kai Cole dónde todas las dudas se disipan; un punto de no-retorno. “De la noche a la mañana, mi realidad entera dio un vuelco. Pasé de ser una mujer fuerte y confiada a estar confundida, asustada y hecha un lío. Todo eso provocó que me diagnosticasen un trastorno por estrés postraumático”, escribe Cole.

Línea en la arena: puede que haya creado series feminist-oriented; puede que haya escrito algunos de los personajes femeninos más icónicos de la cultura pop; pero Joss Whedon no es feminista. Si tú eres el único responsable de que una mujer esté tomando pastillas, joder, déjame decírtelo: no eres feminista.

Da igual las series y películas que dirijas, que le des protagonismo a Kitty Pride cuando te dejan guionizar cómics de X-Men, o que seas un bienqueda cada vez que alguien te pone un micrófono delante: eres lo que eres de puertas para dentro, no lo que proyectas hacia fans en particular y desconocidos a general.

Tiene que quedar bien claro: Joss Whedon no es menos feminista por haber cometido adulterio en múltiples ocasiones, con el consecuente peligro para la salud sexual compartida con su pareja que ello comporta. No: Joss Whedon no es feminista por decidir que él era el único que merecía conocer dicho peligro; que podía ocultarlo durante años, sin importar las consecuencias que su posterior confesión podía tener en Cole.

Ser infiel no choca con ser feminista. Ser desleal, ser paternalista con tu compañera, sí lo hace. Y no hay temporada de Buffy que exima a uno de ello.

“Aunque esta carta”, ha respondido en The Wrap el representante de Whedon, “cuenta con imprecisiones y tergiversaciones que pueden perjudicar a su familia, Joss no va a hacer declaraciones por respeto a sus hijos y a la que fue su esposa”.